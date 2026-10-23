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Love Island Adria

Nikola napustio Love Island Adria: 'Odlično se osjećam, najviše zbog toga što ću vidjeti Anamariju! Teško ju je nadmašiti'

Nikola je napustio Love Island Adria - i to svega jedan dan nakon njegove partnerice iz vile. Zbog ispadanja se osjeća odlično, kaže, posebice zbog toga što će vrlo brzo vidjeti Anamariju. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

RTL.hr
23.10.2026 09:56

Nikola je napustio Love Island Adria - i to svega jedan dan nakon njegove partnerice iz vile. Zbog ispadanja se osjeća odlično, kaže, posebice zbog toga što će vrlo brzo vidjeti Anamariju. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

Nikola je napustio vilu na Tenerifeu, a iz dating showa je izašao sa širokim osmijehom, sretan jer će vrlo brzo vidjeti Anamariju. U kući, kaže, nije želio tražiti nove veze - Anamariju je, kaže, teško nadmašiti. "Odlično se osjećam, najviše zbog toga što ću vidjeti Anamariju. Iskreno, teško je nadmašiti je u tom pogledu, i to kako smo se skužili", otkrio je Nikola.

Nikola, Love Island Adria
Nikola, Love Island Adria FOTO: RTL

"Vidjet ćemo, zajedno ćemo odlučiti, možda imamo neki plan za Poljsku", kroz smijeh je otkrio Nikola. Pobjedu je prognozirao Drini i Valentinu - "to mi je nešto najrealnije, mislim da su iskren par". Svi mu djeluju iskreni, no možda su mu najmanje iskreni Anja i Gašper. "Na strani sam od Mili, rekao sam joj da ne bi trebalo niti ovdje niti izvan vile vrijeđati, ponašati se tako, treba raditi na tome", otkrio je Nikola.

Nikola je procijenio i da se Anthonyju više sviđa Lara nego Alja. "Možda on to ne želi sebi priznati. Mislim da bi se u nekim iskušenjima prava istina mogla pokazati", zaključio je Nikola.

Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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