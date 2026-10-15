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'Nisam to očekivala od nje': Anamarija bez ustručavanja smjestila Alju na dno ljestvice

Nova bombshellica Anamarija nije gubila vrijeme po dolasku u vilu na Tenerifeu!

RTL.hr
15.10.2026 16:00

Nakon što je od produkcije dobila tajnu poruku s paprenim zadatkom, njezin je oštar sud u sekundi uzdrmao odnose među islandericama, a na meti njezinih procjena prva se našla Alja.

Hladan tuš pred svima: Stavljena na samo dno ljestvice!

Anamarija je pred cijelom grupom trebala rangirati ljude u nekoliko kategorija od fizičkog izgleda do iskrenosti i karaktera. I dok su ocjene za izgled prošle uz komplimente i osmijehe, procjena karaktera donijela je pravu dramu.

Kada je došao red na slaganje djevojaka po snazi i kvaliteti karaktera, Anamarija je bez imalo okolišanja donijela odluku koja je šokirala sve prisutne: Alju je smjestila na samo dno, proglasivši je islandericom s najslabijim karakterom u vili!

Anamarija, Alja, Love Island Adria
Anamarija, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja ostala u šoku: 'Mislila sam da sam joj okej...'

Ovakav oštar potez u potpunosti je zatekao Alju, koja pred kamerama nije mogla te nije htjela sakriti svoje razočaranje i povrijeđeni ego:

"Nisam to očekivala od nje jer se činilo da sam ja njoj sasvim okej...", otvoreno je prokomentirala Alja, ne skrivajući da je iznenađena Anamarijinim kriterijima.

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