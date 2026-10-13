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'Nismo jedno za drugo...': Gašper i Mili pred samim prekidom

Nakon dana ispunjenog gorkim sumnjama, distanciranošću i preispitivanjem, Gašper je odlučio stisnuti zube i otvoreno priznati Mili što mu leži na duši

RTL.hr
13.10.2026 22:45

Ulazak Anamarije, djevojke s kojom Gašper dijeli sočnu i prilično burnu prošlost, unio je neopisiv nemir među islandere. Iako je Mili u početku pokušavala zadržati hladnu glavu i ostati dostojanstvena, napetosti su ubrzo eskalirale.

Brutalno iskren razgovor: 'Nismo jedno za drugo...'

Nakon zabave i serije tajnih konzultacija s islanderima, Gašper je shvatio da više ne može kriti emocije pod tepih. Povukao je Mili nasamo, a hladna atmosfera odmah je dala naslutiti da slijedi teški rasplet.

Gašper, Mili, Love Island Adria
Gašper, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Primijetivši da se Gašper potpuno udaljio od nje, Mili ga je s grčem u grlu upitala zašto joj više ne pruža ruku i što se zapravo događa s njima. Vidno emotivan i shrvan pod teretom vlastitih dvojbi, Gašper je napokon izgovorio riječi koje su promijenile sve:

"Jedna strana mi govori da volim te i sve to, a druga strana mi je da nismo jedno za drugo... Jako mi je teško zbog svega toga", priznao joj je iskreno, ne skrivajući koliko ga situacija razdire.

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Love Island Adria

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