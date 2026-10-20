'Ništa me nisi naučio!': Drina pogađala ruske riječi, a Valentin priznao gdje nastavljaju lekcije nakon Tenerifa

Na službenom profilu showa 'Love Island Adria' osvanuo je novi, izuzetno simpatičan video koji je u kratkom roku prikupio pregršt reakcija i simpatija fanova!

icon-close

U glavnim ulogama našli su se Drina i Valentin, koji su pred mikrofonima odradili zabavan i opušten mini kviz pod nazivom "Drina pogađa ruske riječi". S obzirom na to da je Valentin podrijetlom iz Bjelorusije i tečno govori ruski jezik, islanderi i pratitelji na društvenim mrežama željeli su provjeriti koliko je od svog znanja uspio prenijeti na svoju partnericu tijekom boravka u vili.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ništa me nisi naučio!'

Jezična lekcija omiljenog para započela je uz puno smijeha i sitnih bockanja. Dok je Valentin sa smiješkom ispitivao Drinu i zadavao joj riječi, ona mu nije ostala dužna, kroz smijeh mu poručivši pred kamerama: "Ništa me nisi naučio!", dobacila je Drina dok je pokušavala odgonetnuti značenje ruskih izraza i provjeriti funkcionira li njihova komunikacija i na drugom jeziku. Ipak, unatoč sitnim jezičnim preprekama, simpatična islanderka pokazala je ogromnu volju, a Valentin nije skrivao koliko uživa u svakom trenutku provedenom s njom.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Planovi za Novi Sad i slatka priznanja