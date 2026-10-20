'Ništa me nisi naučio!': Drina pogađala ruske riječi, a Valentin priznao gdje nastavljaju lekcije nakon Tenerifa

U glavnim ulogama našli su se Drina i Valentin, koji su pred mikrofonima odradili zabavan i opušten mini kviz pod nazivom "Drina pogađa ruske riječi".
S obzirom na to da je Valentin podrijetlom iz Bjelorusije i tečno govori ruski jezik, islanderi i pratitelji na društvenim mrežama željeli su provjeriti koliko je od svog znanja uspio prenijeti na svoju partnericu tijekom boravka u vili.
'Ništa me nisi naučio!'
Jezična lekcija omiljenog para započela je uz puno smijeha i sitnih bockanja. Dok je Valentin sa smiješkom ispitivao Drinu i zadavao joj riječi, ona mu nije ostala dužna, kroz smijeh mu poručivši pred kamerama:
"Ništa me nisi naučio!", dobacila je Drina dok je pokušavala odgonetnuti značenje ruskih izraza i provjeriti funkcionira li njihova komunikacija i na drugom jeziku.
Ipak, unatoč sitnim jezičnim preprekama, simpatična islanderka pokazala je ogromnu volju, a Valentin nije skrivao koliko uživa u svakom trenutku provedenom s njom.
Planovi za Novi Sad i slatka priznanja
Najzanimljiviji dio kratkog kviza uslijedio je kada su se dotaknuli nastavka učenja i zajedničkog života nakon što se ugase kamere na Tenerifima. Valentin je uz osmijeh nagovijestio kako njihova lekcija ovdje nipošto ne završava:
"Imamo još šta da radimo... Da, kad se vratimo u Novi Sad", poručio je Valentin, jasno dajući do znanja da njih dvoje već opasno planiraju zajedničku budućnost i nastavak učenja ruskog jezika izvan showa!
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