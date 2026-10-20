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Love Island Adria

'Ništa me nisi naučio!': Drina pogađala ruske riječi, a Valentin priznao gdje nastavljaju lekcije nakon Tenerifa

Na službenom profilu showa 'Love Island Adria' osvanuo je novi, izuzetno simpatičan video koji je u kratkom roku prikupio pregršt reakcija i simpatija fanova!

RTL.hr
20.10.2026 14:00

U glavnim ulogama našli su se Drina i Valentin, koji su pred mikrofonima odradili zabavan i opušten mini kviz pod nazivom "Drina pogađa ruske riječi".

S obzirom na to da je Valentin podrijetlom iz Bjelorusije i tečno govori ruski jezik, islanderi i pratitelji na društvenim mrežama željeli su provjeriti koliko je od svog znanja uspio prenijeti na svoju partnericu tijekom boravka u vili.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ništa me nisi naučio!'

Jezična lekcija omiljenog para započela je uz puno smijeha i sitnih bockanja. Dok je Valentin sa smiješkom ispitivao Drinu i zadavao joj riječi, ona mu nije ostala dužna, kroz smijeh mu poručivši pred kamerama:

"Ništa me nisi naučio!", dobacila je Drina dok je pokušavala odgonetnuti značenje ruskih izraza i provjeriti funkcionira li njihova komunikacija i na drugom jeziku.

Ipak, unatoč sitnim jezičnim preprekama, simpatična islanderka pokazala je ogromnu volju, a Valentin nije skrivao koliko uživa u svakom trenutku provedenom s njom.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Planovi za Novi Sad i slatka priznanja

Najzanimljiviji dio kratkog kviza uslijedio je kada su se dotaknuli nastavka učenja i zajedničkog života nakon što se ugase kamere na Tenerifima. Valentin je uz osmijeh nagovijestio kako njihova lekcija ovdje nipošto ne završava: 

"Imamo još šta da radimo... Da, kad se vratimo u Novi Sad", poručio je Valentin, jasno dajući do znanja da njih dvoje već opasno planiraju zajedničku budućnost i nastavak učenja ruskog jezika izvan showa!

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Love Island Adria

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