Nisu imale sreće u ljubavi, ali vani su kliknule na prvu! Pogledajte susret Tare i Alise iz 'Love Island Adria'

Atraktivne plavuše oduševile su svoje pratitelje na društvenim mrežama kada su objavile zajedničke videozapise s prvog službenog susreta u vanjskom svijetu.

Podsjetimo, Tara je bila dio originalne 'OG' postave koja je otvorila prvu sezonu showa. Tijekom svog boravka u vili, svoju je priču primarno gradila s Vukašinom, a nakon toga kratko je pokušala naći zajednički jezik s mlađim Lukom, no ubrzo je napustila natjecanje.

S druge strane, Alisa je u vilu ušetala kao opasna 'bombshell' djevojka spremna pomrsiti račune. Odnos je pokušala izgraditi sa starijim Lukom te Anthonyjem, s kojim je pala i strastvena iskra te poljubac. Unatoč velikom trudu i kemiji, njezine ljubavne priče u vili ipak nisu potrajale.

Ljubav na Tenerifeu možda nisu pronašle, ali čini se da je vanjski svijet donio lijepo novo prijateljstvo. Djevojke su na TikToku podijelile video uz natpis "Kad se ajlenderi nađu van vile", kao i trendi objavu u kojoj stoji "POV: OG i bomboskoljka se našle".

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"Iste osobe, drugo pakovanje", poručila je Tara uz zajedničku snimku, čime je jasno dala do znanja koliko su zapravo slične i koliko su se brzo povezale.

Njihov susret i zajednički videozapisi u kratkom su roku prikupili desetke tisuća pregleda i lajkova, a obožavatelji u komentarima ne prestaju hvaliti ovaj neočekivani dvojac!

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