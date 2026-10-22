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Love Island Adria

Nisu imale sreće u ljubavi, ali vani su kliknule na prvu! Pogledajte susret Tare i Alise iz 'Love Island Adria'

Iako su boravile u najpoznatijoj vili na Tenerifeu u različitim periodima te nisu imale priliku zajedno dijeliti prostorije 'Love Island Adria' vile, bivše natjecateljice Tara i Alisa pokazale su da među njima vlada sjajna energija!

RTL.hr
22.10.2026 11:00

Atraktivne plavuše oduševile su svoje pratitelje na društvenim mrežama kada su objavile zajedničke videozapise s prvog službenog susreta u vanjskom svijetu.

Turbulentne ljubavne priče na Tenerifeu

Podsjetimo, Tara je bila dio originalne 'OG' postave koja je otvorila prvu sezonu showa. Tijekom svog boravka u vili, svoju je priču primarno gradila s Vukašinom, a nakon toga kratko je pokušala naći zajednički jezik s mlađim Lukom, no ubrzo je napustila natjecanje.

Tara, Love Island
Tara, Love Island FOTO: RTL

S druge strane, Alisa je u vilu ušetala kao opasna 'bombshell' djevojka spremna pomrsiti račune. Odnos je pokušala izgraditi sa starijim Lukom te Anthonyjem, s kojim je pala i strastvena iskra te poljubac. Unatoč velikom trudu i kemiji, njezine ljubavne priče u vili ipak nisu potrajale.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: RTL

'Iste osobe, drugo pakovanje!'

Ljubav na Tenerifeu možda nisu pronašle, ali čini se da je vanjski svijet donio lijepo novo prijateljstvo. Djevojke su na TikToku podijelile video uz natpis "Kad se ajlenderi nađu van vile", kao i trendi objavu u kojoj stoji "POV: OG i bomboskoljka se našle".

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Iste osobe, drugo pakovanje", poručila je Tara uz zajedničku snimku, čime je jasno dala do znanja koliko su zapravo slične i koliko su se brzo povezale.

Tara i Alisa, Love Island Adria
Tara i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njihov susret i zajednički videozapisi u kratkom su roku prikupili desetke tisuća pregleda i lajkova, a obožavatelji u komentarima ne prestaju hvaliti ovaj neočekivani dvojac!

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Love Island Adria

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