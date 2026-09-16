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Love Island Adria

Nitko nije očekivao ovakvo priznanje u vili: 'Počinjem razvijati emocije, drugoj bi bilo jako teško okrenuti mi glavu'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

RTL.hr
16.09.2026 11:00

Prilika za izlazak iz vile došla je kao pravo osvježenje za Laru i Anthonyja. U romantičnom okruženju, uz voće i šampanjac, par je napokon dobio priliku za razgovor bez prekidanja i upletanja drugih. Lara nije skrivala oduševljenje što su napokon sami

"Toliko mi je drago što možemo izaći van, odvojiti se od drugih i imati vrijeme jedan na jedan. Da nas nitko ne sluša i da se bolje upoznamo na dubljoj razini", povjerila se Lara, jasno dajući do znanja koliko joj je ovaj trenutak bio potreban.

S njom se složio i Anthony, koji je naglasio kako je lijepo provesti vrijeme bez stalne prisutnosti drugih, osobito nakon niza napetih situacija. Činilo se da je opuštena atmosfera bila upravo ono što mu je trebalo da Lari otvori dušu.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Jako mi se sviđaš, možda počinjem imati emocije'

Ono što je započelo kao ležeran razgovor, brzo se pretvorilo u trenutak istine. Anthony, koji se dosad trudio zadržati pomalo distanciran i "kraljevski" stav, priznao je da se iza te fasade krije nešto više.

"Jako mi se sviđaš. Možda... možda malo počinjem imati neke emocije, neke osjećaje", rekao je, pomalo iznenadivši i samoga sebe.

Najveće priznanje uslijedilo je kada su se dotaknuli teme potencijalnih novih djevojaka, takozvanih "bombshellova", koje bi mogle ući u vilu i poremetiti odnose. Anthony je bio jasan oko toga gdje stoji.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Mislim da bih novoj djevojci dao šansu za razgovor, ali bilo bi joj jako, jako teško okrenuti mi glavu", priznao je, čime je Lari dao do znanja da je ona trenutno njegov jedini i glavni prioritet. Čini se da je uloga "nonšalantnog kralja", kako je sam sebe opisao, za njega završena. "Stvarno mi se sviđa", zaključio je.

Lara je nakon spoja potvrdila da osjeća kako se njihov odnos razvija u pravom smjeru. "Stvarno mislim da smo se upoznali na dubljem nivou i radujem se vidjeti kako će se naš odnos nastaviti", izjavila je s osmijehom.

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