Njih dvije vode igru! Evo kako su slovenske 'bombshellice' preuzele kontrolu u 'Love Islandu'

Anja i Alja bez okolišanja su pokazale kako su u show došle igrati na sve ili ništa. Anja je otvoreno krenula u osvajanje Gašpera, što je dovelo do njegovog prekida s Mili. Dok je Mili ostala slomljena i u suzama jer je u taj odnos uložila sve svoje emocije, Anja je samouvjereno poručila: "Vrata su mi otvorena, bye bye Mili!" i odmah krenula u akciju.
Iako je Anthony tjednima gradio prisan odnos s Larom, Alja je preuzela konce u svoje ruke. Njezin se rizik itekako isplatio publika ih je već proglasila jednim od najstrastvenijih parova u vili!
'Jedino nam je ona rekla dobro jutro...'
Međutim, posljedice ovih hrabrih poteza brzo su stigle na naplatu. Jutro nakon teškog razlaza Gašpera i Mili, slovenske islanderice doživjele su pravi hladan tuš od ostatka djevojaka.
Ušavši u šminkeraj, Anja i Alja suočile su se s potpunim ignoriranjem i ledenom atmosferom. Kako su same priznale, ostale islanderice drže ih na distancij i gledaju s velikim nepovjerenjem:
"Kada smo ušle u sobu i poželjele svima dobro jutro, pozdravila nas je jedino Drina! Ostale djevojke su nas samo blijedo gledale, kao da smo napravile nešto neoprostivo", požalio se slovenski duo.
Svjesne da su trenutno u potpunoj izolaciji, Anja i Alja zbijaju redove i pružaju si međusobnu podršku. Dok ostale cure opasno drže stranu Mili i Lari, slovenske bombshellice ne posustaju uskočile su u zagrljaje svojih novih partnera i jasno dale do znanja da ih ništa neće spriječiti u namjeri da idu do samog kraja!
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