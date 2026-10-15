Njih dvije vode igru! Evo kako su slovenske 'bombshellice' preuzele kontrolu u 'Love Islandu'

icon-close

Anja i Alja bez okolišanja su pokazale kako su u show došle igrati na sve ili ništa. Anja je otvoreno krenula u osvajanje Gašpera, što je dovelo do njegovog prekida s Mili. Dok je Mili ostala slomljena i u suzama jer je u taj odnos uložila sve svoje emocije, Anja je samouvjereno poručila: "Vrata su mi otvorena, bye bye Mili!" i odmah krenula u akciju. Iako je Anthony tjednima gradio prisan odnos s Larom, Alja je preuzela konce u svoje ruke. Njezin se rizik itekako isplatio publika ih je već proglasila jednim od najstrastvenijih parova u vili!

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Jedino nam je ona rekla dobro jutro...'

Međutim, posljedice ovih hrabrih poteza brzo su stigle na naplatu. Jutro nakon teškog razlaza Gašpera i Mili, slovenske islanderice doživjele su pravi hladan tuš od ostatka djevojaka. Ušavši u šminkeraj, Anja i Alja suočile su se s potpunim ignoriranjem i ledenom atmosferom. Kako su same priznale, ostale islanderice drže ih na distancij i gledaju s velikim nepovjerenjem: "Kada smo ušle u sobu i poželjele svima dobro jutro, pozdravila nas je jedino Drina! Ostale djevojke su nas samo blijedo gledale, kao da smo napravile nešto neoprostivo", požalio se slovenski duo.

icon-expand Alja, Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo