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Love Island Adria

Njih dvije vode igru! Evo kako su slovenske 'bombshellice' preuzele kontrolu u 'Love Islandu'

Nakon serije dramatičnih prekida i tajnih razgovora, ove dvije islanderice preuzele su potpunu kontrolu

RTL.hr
15.10.2026 09:00

Anja i Alja bez okolišanja su pokazale kako su u show došle igrati na sve ili ništa. Anja je otvoreno krenula u osvajanje Gašpera, što je dovelo do njegovog prekida s Mili. Dok je Mili ostala slomljena i u suzama jer je u taj odnos uložila sve svoje emocije, Anja je samouvjereno poručila: "Vrata su mi otvorena, bye bye Mili!" i odmah krenula u akciju.

Iako je Anthony tjednima gradio prisan odnos s Larom, Alja je preuzela konce u svoje ruke. Njezin se rizik itekako isplatio publika ih je već proglasila jednim od najstrastvenijih parova u vili!

Alja i Anja, Love Island Adria
Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Jedino nam je ona rekla dobro jutro...'

Međutim, posljedice ovih hrabrih poteza brzo su stigle na naplatu. Jutro nakon teškog razlaza Gašpera i Mili, slovenske islanderice doživjele su pravi hladan tuš od ostatka djevojaka.

Ušavši u šminkeraj, Anja i Alja suočile su se s potpunim ignoriranjem i ledenom atmosferom. Kako su same priznale, ostale islanderice drže ih na distancij i gledaju s velikim nepovjerenjem:

"Kada smo ušle u sobu i poželjele svima dobro jutro, pozdravila nas je jedino Drina! Ostale djevojke su nas samo blijedo gledale, kao da smo napravile nešto neoprostivo", požalio se slovenski duo.

Alja, Gašper, Anja, Love Island Adria
Alja, Gašper, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Svjesne da su trenutno u potpunoj izolaciji, Anja i Alja zbijaju redove i pružaju si međusobnu podršku. Dok ostale cure opasno drže stranu Mili i Lari, slovenske bombshellice ne posustaju uskočile su u zagrljaje svojih novih partnera i jasno dale do znanja da ih ništa neće spriječiti u namjeri da idu do samog kraja!

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