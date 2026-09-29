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Love Island Adria

Nova bombshellica Alisa odabrala Valentina za dejt: 'Samo ne ja, molim te'

Prva regionalna sezona 'Love Island Adria' nastavlja donositi iznenađenja iz epizode u epizodu, a svaki dolazak novih bombshellova dodatno mijenja dinamiku među Islanderima. Dok se u vili stvaraju nove simpatije i razvijaju odnosi, novi stanari često donesu i poteze koje nitko ne očekuje

RTL.hr
29.09.2026 11:20

U sinoćnjoj epizodi u vilu su ušli Alisa i Mijo, a odmah su dobili priliku upoznati ostale Islandere i otkriti s kim bi se među njima mogla razviti posebna povezanost.

Nakon velikog izazova uslijedio je još jedan važan trenutak – tajno glasovanje. Islanderi su morali odlučiti koji će od dvoje novih bombshellova dobiti priliku izabrati jednu osobu i odvesti je na spoj nasamo. Većina je odabrala Alisu, koja se tako našla pred važnom odlukom.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Trebala je odabrati jednog dečka s kojim želi provesti vrijeme izvan vile i bolje ga upoznati. Alisa je priznala kako su joj se odmah nametnula dva imena, no nakon kratkog razmišljanja odlučila je da na date želi otići s Valentinom.

Njezin je izbor privukao veliku pozornost ostalih Islandera, ponajviše zato što je Valentin već izgradio odnos s Drinom. Upravo bi zato ovaj spoj mogao donijeti novu napetost i pokazati koliko su postojeće veze u vili doista čvrste.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Hoće li druženje Alise i Valentina ostati samo prilika za upoznavanje ili bi moglo utjecati na njegov odnos s Drinom? Odgovor će donijeti nastavak događanja u vili.

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