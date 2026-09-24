Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Nova bombshellica Anja i Roberto na korak do poljupca: 'Nisam htio da bude tako blizu!'

Iako su se mnogi nadali bezazlenoj zabavi, dolazak atraktivne slovenske bombshellice Anje pretvorio je igru u pravi test odanosti, a njezin blizak susret s Robertom ostavio je sve prisutne u potpunom šoku

RTL.hr
24.09.2026 22:40

Od ubacivanja loptice ustima u rukavicu i skidanja majice zubima, pa sve do treće baze s bombonima i četvrte rezervirane za strastveni poljubac djevojke su morale složiti svoju "fantastičnu četvorku".

Kada je na red došla samouvjerena Anja, njezini su se potezi na bazenu pratili s ogromnom nervozom. Bez imalo ustručavanja, za treću bazu odabrala je upravo zauzetog Roberta.

Anja i Roberto, Love Island Adria
Anja i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Usne na milimetar od poljupca!

Zadatak u kojem su morali podijeliti bombon doveo ih je do iznimno opasnog fizičkog kontakta. Napetost je u jednom trenutku toliko eskalirala da su svi Islanderi pomislili kako će treća baza neplanirano prerasti u četvrtu.

Usne su im bile na doslovno milimetar jedna od druge, a svi u vili na sekundu su zamrznuli u nevjerici. Iako se poljubac u posljednjem trenutku ipak nije dogodio, iskra je zapaljena.

Loren, Roberto, Anja, Love Island Adria
Loren, Roberto, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto u opravdavanju: 'Nisam htio da idemo tako blizu!'

Vidno zatečen Anjinim izravnim napadom i brzinom kojom se situacija odvila, Roberto je nakon igre odmah pokušao opravdati svoje ponašanje i smiriti strasti među cimerima:

"Nisam htio da idemo tako blizu, ali nije se desio nikakav poljubac!"

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Emotivan preokret na Tenerifeu! Tara presudila odnosu s Lukom: 'Ja stvarno ništa ne osjećam prema tebi'

Love Island Adria

Pao strastveni poljubac između Anthonyja i Lare: 'Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!'

Moglo bi te zanimati

Oni su prvi par koji napušta Love Island Adria! Marija Tereza i Jovan slažu se s gledateljima showa: 'Nismo se poklopili'

Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Pročitaj na Net.hr
Sjećate se male Willow? Pamtimo je kao slatkicu, a danas plijeni pažnju provokativnim izdanjima
Talijanski zavodnik se oženio: Damiano David rekao 'da' američkoj glumici u srcu Toskane
Susan Sarandon uhićena na prosvjedu protiv Netanyahua: Odveli je u lisicama
Od tajne ljubavi i velikog skandala do 4 kćeri i kobnog leta: Ovo je priča o Kobeu i Vanessi
Marina Opačak Bilić nakon Sabora otkriva što sprema: ‘Politika je i dalje jedna od mojih strasti'
Prozirni top, čipka i dizajnerski detalji: Je li ovo jedno od najboljih izdanja J.Lo?
Tko je bila baka kralja Charlesa? Ovo je luda priča o gluhoj princezi koja je postala časna
Melissa, jesi li to ti? Godinama se borila s kilogramima, a danas izgleda neprepoznatljivo
Zašto Eva Longoria čisti bazen u večernjoj haljini i štiklama? Prizor koji vraća u 2004.
'Divlje pčele' šokirale gledatelje Teodorinom smrću, Arija Rizvić im se sada obratila