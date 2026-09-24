Nova bombshellica Anja i Roberto na korak do poljupca: 'Nisam htio da bude tako blizu!'

Iako su se mnogi nadali bezazlenoj zabavi, dolazak atraktivne slovenske bombshellice Anje pretvorio je igru u pravi test odanosti, a njezin blizak susret s Robertom ostavio je sve prisutne u potpunom šoku

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Od ubacivanja loptice ustima u rukavicu i skidanja majice zubima, pa sve do treće baze s bombonima i četvrte rezervirane za strastveni poljubac djevojke su morale složiti svoju "fantastičnu četvorku". Kada je na red došla samouvjerena Anja, njezini su se potezi na bazenu pratili s ogromnom nervozom. Bez imalo ustručavanja, za treću bazu odabrala je upravo zauzetog Roberta.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Usne na milimetar od poljupca!

Zadatak u kojem su morali podijeliti bombon doveo ih je do iznimno opasnog fizičkog kontakta. Napetost je u jednom trenutku toliko eskalirala da su svi Islanderi pomislili kako će treća baza neplanirano prerasti u četvrtu. Usne su im bile na doslovno milimetar jedna od druge, a svi u vili na sekundu su zamrznuli u nevjerici. Iako se poljubac u posljednjem trenutku ipak nije dogodio, iskra je zapaljena.

icon-expand Loren, Roberto, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roberto u opravdavanju: 'Nisam htio da idemo tako blizu!'