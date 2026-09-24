Nova bombshellica Anja i Roberto na korak do poljupca: 'Nisam htio da bude tako blizu!'

Od ubacivanja loptice ustima u rukavicu i skidanja majice zubima, pa sve do treće baze s bombonima i četvrte rezervirane za strastveni poljubac djevojke su morale složiti svoju "fantastičnu četvorku".
Kada je na red došla samouvjerena Anja, njezini su se potezi na bazenu pratili s ogromnom nervozom. Bez imalo ustručavanja, za treću bazu odabrala je upravo zauzetog Roberta.
Usne na milimetar od poljupca!
Zadatak u kojem su morali podijeliti bombon doveo ih je do iznimno opasnog fizičkog kontakta. Napetost je u jednom trenutku toliko eskalirala da su svi Islanderi pomislili kako će treća baza neplanirano prerasti u četvrtu.
Usne su im bile na doslovno milimetar jedna od druge, a svi u vili na sekundu su zamrznuli u nevjerici. Iako se poljubac u posljednjem trenutku ipak nije dogodio, iskra je zapaljena.
Roberto u opravdavanju: 'Nisam htio da idemo tako blizu!'
Vidno zatečen Anjinim izravnim napadom i brzinom kojom se situacija odvila, Roberto je nakon igre odmah pokušao opravdati svoje ponašanje i smiriti strasti među cimerima:
"Nisam htio da idemo tako blizu, ali nije se desio nikakav poljubac!"
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