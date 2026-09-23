Nova bombshellica i Gašper imaju isto prezime, ali ona jasno poručila: 'Nismo rođaci, provjerila sam!'

Tijekom prvog upoznavanja i razmjene osnovnih informacija, dečki su ostali u šoku kada se ispostavilo da nova bombshellica i Gašper imaju potpuno isto prezime. U showu u kojem se traže ljubavne iskre, potencijalna rodbinska povezanost mogla je stvoriti neviđeni skandal, no atraktivna bombshellica odmah je preuzela inicijativu i srušila sve sumnje:

"Imamo isto prezime, ali nismo u familiji. Provjerila sam sto posto!"

Njezina izravna potvrda i osmijeh brzinom svjetlosti opustili su atmosferu među momcima, koji su odahnuli shvativši da nemaju posla s obiteljskim stablom.