Nova bombshellica i Gašper imaju isto prezime, ali ona jasno poručila: 'Nismo rođaci, provjerila sam!'

Tijekom prvog upoznavanja i razmjene osnovnih informacija, dečki su ostali u šoku kada se ispostavilo da nova bombshellica i Gašper imaju potpuno isto prezime. U showu u kojem se traže ljubavne iskre, potencijalna rodbinska povezanost mogla je stvoriti neviđeni skandal, no atraktivna bombshellica odmah je preuzela inicijativu i srušila sve sumnje:
"Imamo isto prezime, ali nismo u familiji. Provjerila sam sto posto!"
Njezina izravna potvrda i osmijeh brzinom svjetlosti opustili su atmosferu među momcima, koji su odahnuli shvativši da nemaju posla s obiteljskim stablom.
Slovenska veza i zagonetna najava
No, tu iznenađenjima nije bio kraj. Gašper je ubrzo shvatio da bombshellica i on dijele puno više od samog prezimena – kreću se u istim krugovima! Kada je shvatio tko su njezine bliske prijateljice iz privatnog života, Gašper nije mogao sakriti zagonetni osmijeh te je kratko i jasno ispalio:
"Bit će zanimljivo!"
S obzirom na to da su rodbinske veze službeno otklonjene, ostaje za vidjeti kako će na ovo poznanstvo reagirati ostale cure i hoće li Anja iskoristiti svoje adute da dodatno pomrsi račune.
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