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Nova bombshellica i Gašper imaju isto prezime, ali ona jasno poručila: 'Nismo rođaci, provjerila sam!'

Između nove bombshellice i Gašpera u prve tri minute razgovora isplivala je nevjerojatna podudarnost koja je momentalno podigla temperaturu i izazvala tajac među Islanderima

RTL.hr
23.09.2026 22:45

Tijekom prvog upoznavanja i razmjene osnovnih informacija, dečki su ostali u šoku kada se ispostavilo da nova bombshellica i Gašper imaju potpuno isto prezime. U showu u kojem se traže ljubavne iskre, potencijalna rodbinska povezanost mogla je stvoriti neviđeni skandal, no atraktivna bombshellica odmah je preuzela inicijativu i srušila sve sumnje:

"Imamo isto prezime, ali nismo u familiji. Provjerila sam sto posto!"

Njezina izravna potvrda i osmijeh brzinom svjetlosti opustili su atmosferu među momcima, koji su odahnuli shvativši da nemaju posla s obiteljskim stablom.

Bombshell, Gašper, Love Island Adria
Bombshell, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Slovenska veza i zagonetna najava

No, tu iznenađenjima nije bio kraj. Gašper je ubrzo shvatio da bombshellica i on dijele puno više od samog prezimena – kreću se u istim krugovima! Kada je shvatio tko su njezine bliske prijateljice iz privatnog života, Gašper nije mogao sakriti zagonetni osmijeh te je kratko i jasno ispalio:

"Bit će zanimljivo!"

S obzirom na to da su rodbinske veze službeno otklonjene, ostaje za vidjeti kako će na ovo poznanstvo reagirati ostale cure i hoće li Anja iskoristiti svoje adute da dodatno pomrsi račune.

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Love Island Adria

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