Nova bombshellica skeptična oko ljubavnih obrata pred finale: 'Jel misliš da si ti Mili slamka spasa?'

Iako joj je Luka od početka najprivlačniji, Leonarda nije krila sumnje tijekom njihova prvog spoja, a Luku je direktno suočila s pitanjima o njegovu odnosu s Mili

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Iako je Leonarda još pri ulasku u show priznala da joj je upravo Luka zapao za oko i da joj je najprivlačniji, na njihovom zajedničkom spoju brzo su pale teške riječi i ozbiljna pitanja.

Sumnje u odnos Luke i Mili

Budući da Luka sada svoju romansu gradi s Mili, Leonarda nije mogla sakriti sumnjičavost prema tom novom spoju. Otvoreno smatravši kako se bliži kraj showa te da svi islanderi igraju na sigurno i kalkuliraju zbog finala, sumnjičavo je gledala i na Lukine namjere. Bez okolišanja ga je upitala ono što mnogi komentiraju u vili. "Jel misliš da si ti Mili slamka spasa?", upitala ga je direktno Leonarda.

icon-expand icon-close icon-close Leonarda, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka je spremno odgovorio na pitanje, priznajući da se na situaciju može gledati s različitih strana, ali je odlučno odbacio pomisao da mu je Mili pristupila s takvom namjerom. Ipak, Leonarda tu nije stala te ga je podsjetila da su dugo bili u istoj kući, a tek su se sada odlučili upustiti u nešto više. "Čudno mi je da ste tu tako dugo, i da ste tek sad kao nešto probali. Kužim, bila je s Gašperom, ali čim je ona prekinula s Gašperom, zašto tu već nisi...?", nastavila je propitkivati nova bombshellica.

icon-expand Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka otkrio pravu istinu o prošlim koracima

Kako bi otklonio sve sumnje, Luka joj je detaljno objasnio kako su se stvari odvijale iza kamera, istaknuvši da situacija nije bila tako jednostavna kao što se čini sa strane. "Ali ti si svjesna da prvi put kad je prekinula s Gašperom, mene je pozvala na razgovor. Drugi put kad me pozvala na razgovor ja sam pitao Gašpera je li to u redu s njim, i u tom razgovoru sam vidio da nije otvorena za daljnje upoznavanje", pojasnio joj je Luka.

icon-expand Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo