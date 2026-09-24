Nova bomshell ušla je u Love Island Adria! Anja otkriva tko joj je privukao pozornost

Anja (27) dolazi iz Velenja u Sloveniji, poduzetnica je i bavi se društvenim mrežama. Direktna je, zabavna i puna energije, a za sebe kaže da može organizirati cijelo putovanje u samo sat vremena. Iako djeluje samouvjereno, vrlo je emotivna i kada nekoga zavoli, daje se u potpunosti. U vezi su joj najvažniji lojalnost, pažnja i dobra komunikacija, a privlače je ambiciozni, spontani i pomalo old-school muškarci koji znaju biti pravi džentlmeni.

"Pozitivno sam uzbuđena pred ulazak! Poduzetnica sam, imam svoj kozmetički brand i bavim se društvenim mrežama", otkrila je Anja o sebi uoči izlaska. "Dvije godine sam sama, puno sam radila, no sada je vrijeme da i ja pronađem ljubav. Očekujem da ću naći osobu s kojom ću moći napustiti otok", dodala je. Pozornost su joj, dok je pratila show izvana, privukli Roberto i Valentin! "Ljudi često pretpostave da sam puna sebe jer se bavim društvenim mrežama, ali smatram da sam normalna i takva ću i ostati", kroz smijeh je dodala nova bombshell.