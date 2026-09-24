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Love Island Adria

Nova bomshell ušla je u Love Island Adria! Anja otkriva tko joj je privukao pozornost

Love Island Adria dobio je novu islanderku! Nova bombshell ušla je u vilu na Tenerifeu i privukla je veliku pozornost! Anja dolazi iz Slovenije i bavi se društvenim mrežama, obožava putovanja i avanture, a Love Island Adria pravo je mjesto za još jedno nezaboravno životno iskustvo! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
24.09.2026 09:39

Anja (27) dolazi iz Velenja u Sloveniji, poduzetnica je i bavi se društvenim mrežama. Direktna je, zabavna i puna energije, a za sebe kaže da može organizirati cijelo putovanje u samo sat vremena. Iako djeluje samouvjereno, vrlo je emotivna i kada nekoga zavoli, daje se u potpunosti. U vezi su joj najvažniji lojalnost, pažnja i dobra komunikacija, a privlače je ambiciozni, spontani i pomalo old-school muškarci koji znaju biti pravi džentlmeni.

"Pozitivno sam uzbuđena pred ulazak! Poduzetnica sam, imam svoj kozmetički brand i bavim se društvenim mrežama", otkrila je Anja o sebi uoči izlaska. "Dvije godine sam sama, puno sam radila, no sada je vrijeme da i ja pronađem ljubav. Očekujem da ću naći osobu s kojom ću moći napustiti otok", dodala je. Pozornost su joj, dok je pratila show izvana, privukli Roberto i Valentin! "Ljudi često pretpostave da sam puna sebe jer se bavim društvenim mrežama, ali smatram da sam normalna i takva ću i ostati", kroz smijeh je dodala nova bombshell.

Nakon što je skoro dvije godine provela sama, Anja je spremna otvoriti srce za ljubav. Tri godine živjela je na Tenerifeu te obožava putovanja, ples, modu i aktivan životni stil. Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a prevara je za nju nešto preko čeka nikada ne bi mogla prijeći.

Dan joj uvijek popravi dobra glazba, a voli biti posvećena i svom poslu. Isto tako, baterije joj pune prijatelji, obitelj i njezin pas.

Ne zaljubljuje se lako i treba joj vremena da pusti nekog blizu, no kada to učini - jako se veže.

U Love Island ulazi u potrazi za ljubavi, ali priznaje da je privlače i nova iskustva i prilike koje show donosi. Njezin najveći izazov? Navikla je sve raditi sama i teško joj je tražiti pomoć od drugih! Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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