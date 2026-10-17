Nova epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Tara i Vukašin otkrili u kakvom su odnosu danas

Tara i Vukašin novi su gosti emisije koju na platformi Voyo vodi urednik i voditelj Nikola Grgić, a u razgovoru su otkrili u kakvom su odnosu danas, koji su im planovi te komentirali sve ono što se događalo i događa se u najpoznatijoj vili na Tenerifeu. Nova epizoda 'Bombaškoljke' ekskluzivno danas od 21 sat na platformi Voyo.

Ljubav pronađena pred kamerama, odnosi koji se nastavljaju i nakon izlaska iz vile te tajne koje tek čekaju da budu otkrivene. Sve to donosi 'Bombaškoljka', nova emisija u produkciji platforme Voyo, koja gledateljima otvara vrata razgovora s islanderima nakon njihova izlaska iz vile na Tenerifeu.

U novoj epizodi urednik platforme Voyo, Nikola Grgić, ugostio je Taru i Vukašina, par koji je prvi napustio Love Island Adria. Ipak, nakon što je Tara izašla iz showa, pronašli su se i odlučili vidjeti gdje će ih njihova priča odvesti. U razgovoru s Grgićem otkrili su više o svoje odnosu, podijelili planove i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima.