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Love Island Adria

Nova epizoda 'Bombaškoljke' stiže na Voyo: Tara i Vukašin otkrili u kakvom su odnosu danas

U novoj epizodi urednik platforme Voyo, Nikola Grgić, ugostio je Taru i Vukašina, par koji je prvi napustio Love Island Adria. Ipak, nakon što je Tara izašla iz showa, pronašli su se i odlučili vidjeti gdje će ih njihova priča odvesti

RTL.hr
17.10.2026 09:56

Tara i Vukašin novi su gosti emisije koju na platformi Voyo vodi urednik i voditelj Nikola Grgić, a u razgovoru su otkrili u kakvom su odnosu danas, koji su im planovi te komentirali sve ono što se događalo i događa se u najpoznatijoj vili na Tenerifeu. Nova epizoda 'Bombaškoljke' ekskluzivno danas od 21 sat na platformi Voyo.

Tara, Vukašin, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Ljubav pronađena pred kamerama, odnosi koji se nastavljaju i nakon izlaska iz vile te tajne koje tek čekaju da budu otkrivene. Sve to donosi 'Bombaškoljka', nova emisija u produkciji platforme Voyo, koja gledateljima otvara vrata razgovora s islanderima nakon njihova izlaska iz vile na Tenerifeu.

U novoj epizodi urednik platforme Voyo, Nikola Grgić, ugostio je Taru i Vukašina, par koji je prvi napustio Love Island Adria. Ipak, nakon što je Tara izašla iz showa, pronašli su se i odlučili vidjeti gdje će ih njihova priča odvesti. U razgovoru s Grgićem otkrili su više o svoje odnosu, podijelili planove i pokazali da se ne boje govoriti otvoreno ni o ostalim islanderima.

Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka
Tara, Vukašin, Nikola, Bombaškoljka FOTO: RTL

Tara i Vukašin prisjetili su se iskustva u vili, otkrili planove nakon završetka njihova sudjelovanja u showu i podijelili detalje koje gledatelji dosad nisu imali priliku čuti.

Nova epizoda 'Bombaškoljke' ekskluzivno izlazi danas u 21 sat na platformi Voyo.

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Love Island Adria

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