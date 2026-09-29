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Love Island Adria

Novi bombshell duo ostavit će islandere bez daha! Tko su Alisa i Mijo?

Love Island Adria vila ne miruje! U nju je ušlo dvoje novih islandera - Alisa i Mijo! Kakvu energiju će oni donijeti? Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

RTL.hr
29.09.2026 11:04

Alisa (23) dolazi iz Doboja, odakle je nedavno stigla iz SAD-a. Iza nje su tri ozbiljne veze, a prije svega dva mjeseca izašla je iz posljednje ozbiljne veze. U ljubavi teško tolerira neiskrenost, a privlače je visoki, mišićavi muškarci tamne kose i očiju te snažnog karaktera, kakav je i njezin.

"Pomalo mi je nerealno biti bombshell, ali dosta sam uzbuđena. Trenutačno me zanima Luka, i još jedna osoba, ali to će otkriti gledatelji", kroz smijeh je otkrila Alisa prije ulaska u vilu. "U muškarcu tražim da ima samopouzdanje, da misli svojom glavom i da poštuje druge ljude. Bitnija mi je energija od fizičkog izgleda", zaključila je Alisa. Za sebe je dodala da je osjećajna i osjetljiva.

Alisa, Love Island Adria
Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

U Love Island Adria dolazi otvorena za ljubav ako se s nekim pojavi prava kemija. Ljubav bi stavila ispred svega ako upozna nekoga s kim može zamisliti budućnost. Najviše je privlače nova poznanstva, iskustvo i prijateljstva, a kao bombshell nema problem napraviti prvi korak i boriti se za svoj par

Mijo (29) dolazi iz Frankfurta i radi u telekomunikacijama. Veliki je ljubitelj treninga, a rekreativno je bavi i boksom. Vikendom radi i kao zaštitar u noćnom klubu, a u slobodno vrijeme voli izlaske, ples i dobru zabavu.

"Jako dobar je osjećaj biti bombshell, uzbuđen sam i želim upoznati cure. Sviđaju mi se Anja i Mili", otkrio je Mijo. "Smatraju da sam hladan na prvu, no emotivan sam i imam nježniju stranu. Volim fitness, nogomet i svaki petak sam kod frizera", jasan je bio Mijo.

Mijo, Love Island Adria
Mijo, Love Island Adria FOTO: Voyo

Fizička privlačnost mu je važna, a posebno ga privlače visoke i tamnokose djevojke, iako ne skriva da voli i plavuše. Osim izgleda, najviše cijeni humor, iskrenost i dobru komunikaciju. "Volim iskrenost, da se kaže kako je, a ne da radi iza leđa", zaključio je novi bombshell.

Iza sebe ima dvije ozbiljne veze, a nakon što je bio prevaren, kaže da se emocionalno zatvorio na gotovo sedam godina. Danas tvrdi da je taj period iza njega i da je spreman ponovno se zaljubiti. U ljubavi je direktan – ne čeka dugo na signale, već sam preuzima inicijativu i prilazi djevojci, a odbijanja se ne boji. Obitelj i vjera imaju važno mjesto u njegovom životu. 

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria
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