Novi bombshell duo ostavit će islandere bez daha! Tko su Alisa i Mijo?

Love Island Adria vila ne miruje! U nju je ušlo dvoje novih islandera - Alisa i Mijo! Kakvu energiju će oni donijeti? Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

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Alisa (23) dolazi iz Doboja, odakle je nedavno stigla iz SAD-a. Iza nje su tri ozbiljne veze, a prije svega dva mjeseca izašla je iz posljednje ozbiljne veze. U ljubavi teško tolerira neiskrenost, a privlače je visoki, mišićavi muškarci tamne kose i očiju te snažnog karaktera, kakav je i njezin. "Pomalo mi je nerealno biti bombshell, ali dosta sam uzbuđena. Trenutačno me zanima Luka, i još jedna osoba, ali to će otkriti gledatelji", kroz smijeh je otkrila Alisa prije ulaska u vilu. "U muškarcu tražim da ima samopouzdanje, da misli svojom glavom i da poštuje druge ljude. Bitnija mi je energija od fizičkog izgleda", zaključila je Alisa. Za sebe je dodala da je osjećajna i osjetljiva.

icon-expand icon-close icon-close Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

U Love Island Adria dolazi otvorena za ljubav ako se s nekim pojavi prava kemija. Ljubav bi stavila ispred svega ako upozna nekoga s kim može zamisliti budućnost. Najviše je privlače nova poznanstva, iskustvo i prijateljstva, a kao bombshell nema problem napraviti prvi korak i boriti se za svoj par Mijo (29) dolazi iz Frankfurta i radi u telekomunikacijama. Veliki je ljubitelj treninga, a rekreativno je bavi i boksom. Vikendom radi i kao zaštitar u noćnom klubu, a u slobodno vrijeme voli izlaske, ples i dobru zabavu. "Jako dobar je osjećaj biti bombshell, uzbuđen sam i želim upoznati cure. Sviđaju mi se Anja i Mili", otkrio je Mijo. "Smatraju da sam hladan na prvu, no emotivan sam i imam nježniju stranu. Volim fitness, nogomet i svaki petak sam kod frizera", jasan je bio Mijo.

icon-expand Mijo, Love Island Adria FOTO: Voyo