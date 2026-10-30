Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Novi bombshell Matija opet šokirao djevojke u vili: Pogledajte što je poručio

Nakon što je prepričala detalje razgovora s Matijom, šokirana Leonarda otkrila je cimericama njegov kontroverzan stav o fotografijama, a djevojke su sve odmah prozvale velikim znakom upozorenja

RTL.hr
30.10.2026 11:00

U showu Love Island Adria romantične simpatije ponovno su stavljene na kušnju, a čini se da različiti pogledi na veze i osobne granice ozbiljno prijete novim odnosima. Nakon rasprave o Matijinim stavovima vezanima uz odijevanje djevojaka, islanderice su tijekom jutra ponovno otvorile tu temu. Mili je zanimalo je li Leonarda promijenila mišljenje o Matiji nakon njihova razgovora nasamo, a ono što je čula dodatno je zapalilo atmosferu među djevojkama.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Leonarda je priznala da se s Matijom djelomično slaže jedino kada je riječ o poštovanju partnerovih osjećaja i izbjegavanju svjesnog stvaranja nelagode. Ipak, naglasila je da to nikako ne znači da bi muškarac trebao određivati kako će se njegova djevojka odijevati, poručivši da nikada ne bi bila u vezi s nekome tko joj brani njezine modne odabire.

Leonarda, Love Island Adria
Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kontroverzna izjava i reakcija cura

Tijekom razgovora s Matijom, Leonarda mu je pokušala objasniti koliko joj znači sloboda izražavanja na društvenim mrežama te mu je otkrila da voli objavljivati fotografije u kupaćem kostimu. No, njegov odgovor ju je potpuno zatekao i ohladio.

"Meni vjerojatno ne bi smetalo ono što tvojim roditeljima ne bi smetalo", rekao joj je Matija, a na njezinu izjavu o badićima uzvratio je pitanjem: "Ako to svi vide, što onda ja dobivam kao ekskluzivu?"

Anja, Lidia, Love Island Adria
Anja, Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegove riječi nisu prošle nezapaženo, a najgore što je rekao Leonarda je izdvojila uz priznanje: "Tu sam znala da je gotovo." Svojim je cimericama dala do znanja da joj se takav način razmišljanja nimalo ne sviđa. Ostale islanderice odmah su se složile da je riječ o velikom "crvenom zastavici" i upozoravajućem znaku u vezi, ističući da partner ne bi trebao očekivati da djevojka ograničava vlastitu slobodu kako bi se on osjećao posebnim.

Ne propustite - Love Island Adria ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr matija love island adria
Love Island Adria

Nakon svega što su prošli, Mili i Gašper sjeli na razgovor: 'Ja sam imala oči samo za tebe!'

Moglo bi te zanimati

'Nema izlaska u kratkoj haljini!': Matijevi strogi uvjeti za djevojke šokirali vilu

Djevojka o kojoj svi pričaju: Kako je Lara postala zaštitno lice 'Love Island Adria'

Anamarija iz 'Love Island Adria' najavila uzbudljiv projekt, no fanove zanima samo jedno

Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

Pročitaj na Net.hr
Katie Holmes zaljubljena do ušiju: S osam godina mlađim partnerom nije skrivala nježnost
Marco Cuccurin o gubitku majke i emotivnoj pjesmi: 'Pet godina nisam otvorio njezin ormar'
Od samozatajne supruge do Prve dame: Ovako se Sanja Milanović mijenjala posljednjih 20 godina
Crnogorski pjevač otkrio detalje iz braka Meline i Harisa: Ovako se ponašala dizajnerica
Karlo je pobjednik slavonskog tjedna, a nagradu će potrošiti na vjenčanje
Marco Cuccurin okupio poznata lica, pogledajte kako su domaći influenceri partijali u Zagrebu
Neville, jesi li to ti? Nespretni čarobnjak danas je seks-simbol koji mami uzdahe
Ivanka Trump godinama je pod povećalom, a ovo je dokaz koliko se promijenila
Patrick Strewart priznao za čim najviše žali, a bio je i uvjeren da će Zvjezdane staze propasti
Od Princea do Sahare Ray, ubija sve pred sobom: Stručnjak objasnio zašto je fentanil tako koban