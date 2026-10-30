Novi bombshell Matija opet šokirao djevojke u vili: Pogledajte što je poručio

U showu Love Island Adria romantične simpatije ponovno su stavljene na kušnju, a čini se da različiti pogledi na veze i osobne granice ozbiljno prijete novim odnosima. Nakon rasprave o Matijinim stavovima vezanima uz odijevanje djevojaka, islanderice su tijekom jutra ponovno otvorile tu temu. Mili je zanimalo je li Leonarda promijenila mišljenje o Matiji nakon njihova razgovora nasamo, a ono što je čula dodatno je zapalilo atmosferu među djevojkama.
Leonarda je priznala da se s Matijom djelomično slaže jedino kada je riječ o poštovanju partnerovih osjećaja i izbjegavanju svjesnog stvaranja nelagode. Ipak, naglasila je da to nikako ne znači da bi muškarac trebao određivati kako će se njegova djevojka odijevati, poručivši da nikada ne bi bila u vezi s nekome tko joj brani njezine modne odabire.
Kontroverzna izjava i reakcija cura
Tijekom razgovora s Matijom, Leonarda mu je pokušala objasniti koliko joj znači sloboda izražavanja na društvenim mrežama te mu je otkrila da voli objavljivati fotografije u kupaćem kostimu. No, njegov odgovor ju je potpuno zatekao i ohladio.
"Meni vjerojatno ne bi smetalo ono što tvojim roditeljima ne bi smetalo", rekao joj je Matija, a na njezinu izjavu o badićima uzvratio je pitanjem: "Ako to svi vide, što onda ja dobivam kao ekskluzivu?"
Njegove riječi nisu prošle nezapaženo, a najgore što je rekao Leonarda je izdvojila uz priznanje: "Tu sam znala da je gotovo." Svojim je cimericama dala do znanja da joj se takav način razmišljanja nimalo ne sviđa. Ostale islanderice odmah su se složile da je riječ o velikom "crvenom zastavici" i upozoravajućem znaku u vezi, ističući da partner ne bi trebao očekivati da djevojka ograničava vlastitu slobodu kako bi se on osjećao posebnim.
Ne propustite - Love Island Adria ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.