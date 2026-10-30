Novi bombshell Matija opet šokirao djevojke u vili: Pogledajte što je poručio

Nakon što je prepričala detalje razgovora s Matijom, šokirana Leonarda otkrila je cimericama njegov kontroverzan stav o fotografijama, a djevojke su sve odmah prozvale velikim znakom upozorenja

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U showu Love Island Adria romantične simpatije ponovno su stavljene na kušnju, a čini se da različiti pogledi na veze i osobne granice ozbiljno prijete novim odnosima. Nakon rasprave o Matijinim stavovima vezanima uz odijevanje djevojaka, islanderice su tijekom jutra ponovno otvorile tu temu. Mili je zanimalo je li Leonarda promijenila mišljenje o Matiji nakon njihova razgovora nasamo, a ono što je čula dodatno je zapalilo atmosferu među djevojkama.

icon-expand icon-close icon-close Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Leonarda je priznala da se s Matijom djelomično slaže jedino kada je riječ o poštovanju partnerovih osjećaja i izbjegavanju svjesnog stvaranja nelagode. Ipak, naglasila je da to nikako ne znači da bi muškarac trebao određivati kako će se njegova djevojka odijevati, poručivši da nikada ne bi bila u vezi s nekome tko joj brani njezine modne odabire.

icon-expand Leonarda, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kontroverzna izjava i reakcija cura

Tijekom razgovora s Matijom, Leonarda mu je pokušala objasniti koliko joj znači sloboda izražavanja na društvenim mrežama te mu je otkrila da voli objavljivati fotografije u kupaćem kostimu. No, njegov odgovor ju je potpuno zatekao i ohladio. "Meni vjerojatno ne bi smetalo ono što tvojim roditeljima ne bi smetalo", rekao joj je Matija, a na njezinu izjavu o badićima uzvratio je pitanjem: "Ako to svi vide, što onda ja dobivam kao ekskluzivu?"

icon-expand Anja, Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo