Novi 'bombshell' Nikola odveo Alju na romantičan spoj: 'Njoj fali pravi muškarac, ali sada sam tu ja!'

Nakon napetog glasanja i dramatičnih trenutaka u vili 'Love Island Adria', djevojke su odlučile spasiti novog natjecatelja Nikolu. Iako mu Alja nije dala svoj glas za ostanak, on je bez okolišanja odabrao upravo nju za romantični spoj na osami! Njihov susret pokazao je da se suprotnosti opasno privlače, a neočekivane teme i flert probudili su opasne iskre

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Kada je Nikola dobio poruku s uputom da odabere djevojku za spoj, mnogi su u vili ostali zatečeni. Njegov izbor pao je na Alju. Svoju odluku objasnio je željom da prodube odnos jer nisu imali dovoljno vremena za upoznavanje, naglasivši kako mu je ona od samog početka bila glavna favoritkinja. Alja je poziv prihvatila s blagom rezervom, ali otvorenog uma: "Možda je okej da mu dam šansu da se dečko pokaže kakav je lik", priznala je uoči odlaska na tajnu lokaciju. Njezina početna suzdržanost brzo je prerasla u ugodno iznenađenje čim je započeo njihov opušteni razgovor u prirodi.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šahovska taktika i slatki flert: 'Bit će šah-mat kad me osvoji!'

Daleko od znatiželjnih pogleda, par je počeo otkrivati zajedničke interese. Nikola je otkrio da mu je najveća strast šah te da kroz tu klasičnu igru uči o redoslijedu poteza koje redovito primjenjuje u stvarnom životu i zavođenju. Alju je njegova posvećenost i analitički um prilično impresionirao, pa je spretno iskoristila temu za simpatičan flert: "Najbitniji lik u šahu je kraljica, tako da mislim da će biti šah-mat kad me osvoji!", poručila je Alja kroz osmijeh. Nikola je bio izuzetno otvoren oko svojih osjećaja, dodavši kako mu uopće nije žao što ona nije glasala za njega jer vjeruje u sudbinu, dok je Alja priznala kako već dugo nije osjetila slične ljubavne emocije.

icon-expand Alja i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lekcija iz zavođenja i talijanske nježnosti