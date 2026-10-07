Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Novi 'bombshell' Nikola odveo Alju na romantičan spoj: 'Njoj fali pravi muškarac, ali sada sam tu ja!'

Nakon napetog glasanja i dramatičnih trenutaka u vili 'Love Island Adria', djevojke su odlučile spasiti novog natjecatelja Nikolu. Iako mu Alja nije dala svoj glas za ostanak, on je bez okolišanja odabrao upravo nju za romantični spoj na osami! Njihov susret pokazao je da se suprotnosti opasno privlače, a neočekivane teme i flert probudili su opasne iskre

RTL.hr
07.10.2026 12:30

Kada je Nikola dobio poruku s uputom da odabere djevojku za spoj, mnogi su u vili ostali zatečeni. Njegov izbor pao je na Alju. Svoju odluku objasnio je željom da prodube odnos jer nisu imali dovoljno vremena za upoznavanje, naglasivši kako mu je ona od samog početka bila glavna favoritkinja.

Alja je poziv prihvatila s blagom rezervom, ali otvorenog uma:

"Možda je okej da mu dam šansu da se dečko pokaže kakav je lik", priznala je uoči odlaska na tajnu lokaciju.

Njezina početna suzdržanost brzo je prerasla u ugodno iznenađenje čim je započeo njihov opušteni razgovor u prirodi.

Alja i Nikola, Love Island Adria
Alja i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Šahovska taktika i slatki flert: 'Bit će šah-mat kad me osvoji!'

Daleko od znatiželjnih pogleda, par je počeo otkrivati zajedničke interese. Nikola je otkrio da mu je najveća strast šah te da kroz tu klasičnu igru uči o redoslijedu poteza koje redovito primjenjuje u stvarnom životu i zavođenju.

Alju je njegova posvećenost i analitički um prilično impresionirao, pa je spretno iskoristila temu za simpatičan flert:

"Najbitniji lik u šahu je kraljica, tako da mislim da će biti šah-mat kad me osvoji!", poručila je Alja kroz osmijeh.

Nikola je bio izuzetno otvoren oko svojih osjećaja, dodavši kako mu uopće nije žao što ona nije glasala za njega jer vjeruje u sudbinu, dok je Alja priznala kako već dugo nije osjetila slične ljubavne emocije.

Alja i Nikola, Love Island Adria
Alja i Nikola, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lekcija iz zavođenja i talijanske nježnosti

Alja je naglasila kako s fizičkim dodirom ide polako, ali je zadovoljno utvrdila da su uspješno prošli prvu bazu.

Nikola uopće nije skrivao samopouzdanje te je otvoreno prokomentirao njezin dosadašnji boravak i ljubavne pehove u vili:

"Njoj fali pravi muškarac, ali sada sam tu ja!", poručio je samouvjereno pred kamerama tijekom spoja.

Nikola je iskoristio svaku priliku da pokaže svoje šarmerske adute podučio ju je latinskom nazivu za fikus, a uslijedila je i kratka lekcija iz talijanskog jezika u kojoj joj je pokazao kako se izgovaraju nježne riječi, čime je potvrdio status novog glavnog zavodnika u vili.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria alja nikola love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Alisa odbila Luku iz Hrvatske: 'Stvarno si dobar, ali mislim da ne možemo stvoriti ljubavnu konekciju!'

Moglo bi te zanimati

Nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria', Loren i Roberto zajedno u Zagrebu: 'Naš novi početak'

Lara uplakana kada je vidjela da je Anthony dao poseban dar Alisi: 'Za mene je ovo definitivno kraj. Kriv je samo Anthony!'

Pogledajte trenutak kada je Lara doznala da se Anthony ljubio s drugom curom

Pao vatreni poljubac između Anthonyja i jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Sve u vezi tebe je red flag'

Pao sočan obrat u vili: Mili i Gašper izgladili odnos, a onda je uslijedila noć puna strasti!

Odluka je na vama! Od tri nova 'bombshella' u vili je ostao samo jedan: Sudbina Luke i Tonija sada je u rukama gledatelja

Pročitaj na Net.hr
'Energetski vampir koji mi je isisao život': Što se dogodilo s Ljudmilom nakon razvoda od Putina
Mario Mamić i Marina Jurić priredili svadbeno slavlje u Crnoj Gori, evo kako izgleda mladenka
Shakira i Piqué ponovno zaratili: U cijelu priču uključena i Clara Chía
Preminula je Oscarom nagrađena Eva Marie Saint: Imala je 102 godine
Marko Vargek i Arija Rizvić zablistali u Splitu: Glumica u izazovnom izdanju mamila poglede
Nika Perenčević pojavila se na Poljudu: Suprugu Marijana Kustića rijetko viđamo u javnosti
Godinu dana bez Halida: Jedan kobni trenutak, životna bitka i pjesme koje su nadživjele legendu
Zovu je najzgodnijom ženom na svijetu: Snima se polugola, a muškarci jednostavno lude za njom
Cindy Crawford sprema se na pravnu bitku nakon smrti sina: Razmatra tužbu i traži odgovorne
Već su izazvale lavinu reakcija, a sada su to ponovile: Heidi i Leni Klum ponovno provociraju