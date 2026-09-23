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Love Island Adria

Novi bombshell večeras stiže u vilu! Cure ne kriju zabrinutost: 'Možda možemo imati problem'

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RTL.hr
23.09.2026 17:15
love island adria
Love Island Adria

Roberto priznao da je pravi zločesti dečko: 'Razbio sam vrata od javnog autobusa!'

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