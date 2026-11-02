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Love Island Adria

Novi izazov u 'Love Island Adria': Vila odzvanjala dječjim plačem, islanderi preuzeli uloge roditelja

U vili na Tenerifeu jutro nije započelo uobičajenim ritmom, već glasnim plačem i potpuno novim izazovom koji je stavio izdržljivost parova na kušnju

RTL.hr
02.11.2026 22:20

Boravak u prvoj regionalnoj sezoni dating showa Love Island Adria donosi pregršt iznenađenja, no islanderi su ovoga puta ostali zatečeni od samog jutra. Umjesto opuštanja uz jutarnju kavu i uobičajene razgovore, vila se probudila uz prodoran i glasan dječji plač.

Islanderi, Love Island Adria
Islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zbunjeni islanderi brzo su se spustili iz spavaćih soba u dnevni boravak, gdje ih je dočekalo pravo iznenađenje – svaki par dobio je svoju lutku bebu koja je glasno plakala. Taj nesvakidašnji prizor odmah je unio dinamičnu pomutnju u kuću, a pred islanderima se našao zadatak koji je zahtijevao trenutnu prilagodbu na posve drugačije okolnosti.

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Roditeljske obveze i neprospavane noći

Svaki par u vili morao je preuzeti ulogu roditelja i posvetiti se brizi o malenim mališanima tijekom cijelog dana. To je značilo preuzimanje svih obveza koje dolaze s brigom o djetetu – od hranjenja, presvlačenja i mijenjanja pelena, pa sve do nošenja, tješenja i uspavljivanja.

Anthony, Gašper, Drina, Valentin, Love Island Adria
Anthony, Gašper, Drina, Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, izazov tu nije završio s dolaskom večeri. Parovi su svoje male bebi-patnere morali nastaviti čuvati i tijekom noći, čime ih je dočekala još jedna duga i iscrpljujuća roditeljska smjena. 

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