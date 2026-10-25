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Love Island Adria

Novo iskušenje! Dvije islanderice otišle na spoj s bombshellom: 'Baš mi godi njegova energija'

U vilu showa 'Love Island Adria' stiglo je novo uzbuđenje

RTL.hr
25.10.2026 22:00

Nakon brojnih preokreta među islanderima, na adresu vile stigao je novi bombshell koji je odmah prodrmao situaciju među djevojkama. Riječ je o Matiji, 25-godišnjaku iz Novog Sada koji je spreman pomrsiti konce i unijeti prijeko potrebnu dinamiku.

"Ja sam Matija, imam 25 godina i dolazim iz Novog Sada. Mislim da je krajnje vrijeme za malo svježiju energiju u kući. Očekivanja su da ću definitivno imati neko nezaboravno iskustvo, definitivno sam spreman da uđem", predstavio se samouvjereno novi bombshell.

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon što je Lara dobila poruku da joj stiže novi bombshell s kojim će otići na dejt, ubrzo se saznalo da na susret kreće još jedna islanderica. Alja je također saznala da je pozvana na krovni spoj.

"Ja ne želim ići na dejt", poručila je Alja u prvi mah nakon što je doznala za iznenađenje.

Ipak, obje su se djevojke spremile i uputile na rooftop susret s Matijom, gdje su se isprva družile, razgovarale i pokušale saznati što više. No, pravila nalažu odabir – nakon zajedničkog dijela, Matija je morao presuditi s kojom djevojkom želi nastaviti druženje nasamo.

Alja i Lara, Love Island Adria
Alja i Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Izbor je pao na Laru, dok je Alja morala napustiti susret. Larinoj sreći nije bilo kraja, posebno s obzirom na to da joj je publika nedavno omogućila ostanak u showu.

"Ja ne mogu vjerovati da bombshell priča, ja sam najsretnija na svijetu trenutno!", izjavila je oduševljeno Lara, dodavši s dozom humora: "Jao, ne... Deda! Ali nekako je izgledao kao da ima 25, no baš mi prija njegova energija tako da ću mu samo zbog toga dati šansu."

Lara i Matija, Love Island Adria
Lara i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Komentirajući njegov izgled i nastup, Lara je priznala:

"Ima nešto tu privlačno, možda nije moj idealan fizički tip, ali mi djeluje kao dobrica i mislim da ćemo se super ispričati. Ne znam da li su mi Love Island bogovi poslali ono što sam ja tražila, ali svaka im čast."

Svoje dojmove o novom stanaru podijelila je i Alja, koja je primijetila njegovu staloženost:

"Mislim da imaš jaki plus u kući zbog tvoje komunikacije, ono – sjedi i sluša."

Matija, Love Island Adria
Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Trudim se ne imati očekivanja, ni planove ni strategije, bit ću samo svoj", zaključio je Matija.

Čini se kako je Matijin dolazak stigao u savršenom trenutku, a hoće li se iz ovog spoja izroditi nova romansa, saznat ćemo u novim epizodama.

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Love Island Adria

Iznenadni obrat u Love Island Adria: 'Nova bombshellica stiže u vilu'

Love Island Adria

Spoiler alert! Laru dočekalo iznenađenje: Očekuje je susret s novim, prezgodnim bombshellom

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