Novoj bombshellici Anji je bitan 'body count' koji njezin partner ima: 'Ne bih prešla preko 30'

U otvorenom razgovoru s ostalim Islanderima otkrila je preko čega u vezi nikada ne bi mogla prijeći.

Kada se u vili potegnula tema bivših odnosa i takozvanih "crvenih zastavica", Anja je bila iznimno izravna po pitanju broja partnerica koje muškarac ima iza sebe:

"Meni je to bitno. Ne znam koliko tko ima body count, ali ja sam rekla da ne bih prešla preko 30."

Dodala je kako brojka mora biti u razumnom omjeru s godinama. Posebno ju je šokirala ideja da netko u ranoj mladosti ima dvoznamenkasti broj partnerica blizu stotke. Objasnila je kako joj je potpuno neshvatljivo gdje netko u tim godinama uopće pronađe vremena i energije za toliko površnih odnosa, naglasivši kako je umjerenost za nju odraz karaktera.