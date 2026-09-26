Novoj bombshellici Anji je bitan 'body count' koji njezin partner ima: 'Ne bih prešla preko 30'

U otvorenom razgovoru s ostalim Islanderima otkrila je preko čega u vezi nikada ne bi mogla prijeći.
'Neshvatljivo mi je da netko s 22 godine ima 90 partnerica'
Kada se u vili potegnula tema bivših odnosa i takozvanih "crvenih zastavica", Anja je bila iznimno izravna po pitanju broja partnerica koje muškarac ima iza sebe:
"Meni je to bitno. Ne znam koliko tko ima body count, ali ja sam rekla da ne bih prešla preko 30."
Dodala je kako brojka mora biti u razumnom omjeru s godinama. Posebno ju je šokirala ideja da netko u ranoj mladosti ima dvoznamenkasti broj partnerica blizu stotke. Objasnila je kako joj je potpuno neshvatljivo gdje netko u tim godinama uopće pronađe vremena i energije za toliko površnih odnosa, naglasivši kako je umjerenost za nju odraz karaktera.
Prevara kao neoprostiv grijeh: 'Jednom prevarant, zauvijek prevarant'
Osim samog broja partnera, Anja je istaknula kako joj je vjernost apsolutni prioritet, pa je Luku odmah na samom početku rešetala pitanjima o njegovoj prošlosti:
"To je meni jako bitno muškarac koji nije varao. Ja sam njega prvo pitala je li ikad varao jer to mi je u redu, a prevara nije. Znam da je to prošlost, ali ja mislim da je to u tebi kao osobi. Ja stvarno mislim da ako varaš jedan put, varat ćeš i drugi put. Ja nikada nisam prevarila jer ne bih mogla živjeti s tim."
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