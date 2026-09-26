Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Novoj bombshellici Anji je bitan 'body count' koji njezin partner ima: 'Ne bih prešla preko 30'

Nova 'bombshell' natjecateljica Anja odlučila je bez ustručavanja postaviti jasne granice i otkriti kakve standarde očekuje od svog potencijalnog partnera

RTL.hr
26.09.2026 13:00

U otvorenom razgovoru s ostalim Islanderima otkrila je preko čega u vezi nikada ne bi mogla prijeći.

'Neshvatljivo mi je da netko s 22 godine ima 90 partnerica'

Kada se u vili potegnula tema bivših odnosa i takozvanih "crvenih zastavica", Anja je bila iznimno izravna po pitanju broja partnerica koje muškarac ima iza sebe:

"Meni je to bitno. Ne znam koliko tko ima body count, ali ja sam rekla da ne bih prešla preko 30."

Dodala je kako brojka mora biti u razumnom omjeru s godinama. Posebno ju je šokirala ideja da netko u ranoj mladosti ima dvoznamenkasti broj partnerica blizu stotke. Objasnila je kako joj je potpuno neshvatljivo gdje netko u tim godinama uopće pronađe vremena i energije za toliko površnih odnosa, naglasivši kako je umjerenost za nju odraz karaktera.

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prevara kao neoprostiv grijeh: 'Jednom prevarant, zauvijek prevarant'

Osim samog broja partnera, Anja je istaknula kako joj je vjernost apsolutni prioritet, pa je Luku odmah na samom početku rešetala pitanjima o njegovoj prošlosti:

"To je meni jako bitno muškarac koji nije varao. Ja sam njega prvo pitala je li ikad varao jer to mi je u redu, a prevara nije. Znam da je to prošlost, ali ja mislim da je to u tebi kao osobi. Ja stvarno mislim da ako varaš jedan put, varat ćeš i drugi put. Ja nikada nisam prevarila jer ne bih mogla živjeti s tim."

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anja love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Ovo su svi kandidati koji su dosad ispali iz 'Love Islanda Adria': Njihova avantura u vili je završila

Love Island Adria

Od svađa do leptirića u trbuhu! Anthony odbacio ego pa priznao: 'Mislim da Lara i ja idemo prema ljubavi'

Moglo bi te zanimati

Love Island vila je pred eksplozijom: Večeras slijedi epizoda puna napetosti i iznenađenja

Tara napustila 'Love Island Adria' pa otkrila: 'Nisam ljuta na Luku! Javit ću se Vukašinu, bilo bi mi drago vidjeti ga'

Alja i Anja uvjerene da veza Mili i Gašpera nema šanse vani: 'Neće trajati, u to sam sigurna!'

'Pale su maske'! Anthony razočaran ponašanjem Roberta i Gašpera: 'Novi dečki su mu pomogli spakirati se, a oni...'

Ups! Luka zaboravio ime nove 'bombshellice' Anje: 'Ako se to dogodi još jednom, više se neću šaliti!'

Tko je tajanstveni frajer? Ove dvije Islanderice već su mu na meti: 'Još se nismo upoznali, ali...'

Pročitaj na Net.hr
Alka Vuica pozirala u crnom badiću: Novopečena baka i u sedmom desetljeću izgleda fantastično
Pokazala prirodne obline: Rihanna u čipkastom izdanju pokazala zašto joj nema ravne
Zagrebačka špica prepuna poznatih lica: Pogledajte tko je sve prošetao centrom
U jesenskom izdanju: Prekrasna i nasmiješena djevojka u lepršavoj haljini ukrala svu pažnju
Ante Gelo i Jelena Perčin fotografijom iz hotelskog dizala otkrili gdje provode vikend
Thompson poslao poruku Vatrenima uoči večerašnje utakmice: 'Danas sa nama je Bog'
Arija Rizvić o šokantnom kraju Teodore u 'Divljim pčelama': 'Svi mi se javljaju, ljudi su plakali'
Ove Riječanke znaju kako privući poglede: Pogledajte njihove brutalne kombinacije sa špice
Ma sve jedna ljepša od druge: Jala i Buba održali koncert okruženi morem prekrasnih Osječanki
'Htjela bih poletjeti na metli': Domaća mlada glumica otkrila koga bi prvog zacoprala