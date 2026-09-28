Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo'

Idila između Anje i Luke rasplinula se brže nego što je netko mogao očekivati. Glavni kamen spoticanja postala je fizička bliskost točnije, maženje i spavanje u istome krevetu, zbog čega je Anja pred ostalim djevojkama otvorila dušu i iznijela prilično šokantne detalje

RTL.hr
28.09.2026 13:00

Anja nije skrivala koliko joj smeta Lukin pristup, naglasivši kako se uz njega uopće ne osjeća ugodno niti opušteno. Pred curama u vili bez zadrške je opisala kako izgledaju njihovi trenuci u krevetu i na sofi:

"Ja se volim grliti i maziti, ali on nekako nema osjećaja kako to napraviti. Sve je onako bez osjećaja, grubo, ima teške ruke, sve me boljelo!"

Osim što joj je smetalo kvarenje frizure i diranje lica dok ima šminku, situacija u krevetu dovela ju je do ruba živaca: "Ako je ovo krevet i ja spavam ovdje, nakon što mu kažem da mi je vruće i da ne mogu spavati, on i dalje spava odmah uz mene, tako da sam skoro spavala na podu! Pet puta sam mu rekla da mi je vruće i da me ne dira, a on pita možemo li ponoviti ono od ranije..."

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka zbunjen: 'Zašto mi to nisi rekla prvu noć?'

Luka je s druge strane ostao potpuno zatečen njezinim naglim povlačenjem, uvjeren da su se iz dana u dan sve više zbližavali te da je fizički kontakt bio prirodan slijed događaja:

"Zašto mi to nisi prvu noć rekla? Pitao sam se zašto joj to sad odjednom smeta... Da mi je rekla prvi dan, odmah bih prestao."

Kada su napokon sjeli i popričali nasamo, Anja mu je bez okolišanja poručila da su joj pojedini njegovi potezi i izjave zvučali vulgarno, ponovivši mu rečenicu koja ga je bez sumnje zaboljela: "Meni treba pravi muškarac, a ne dijete."

Luka, Anja, Love Island Adria
Luka, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Definitivni kraj i pogled prema novom dečku!

Nakon žestoke rasprave, oboje su shvatili da nemaju nikakvu zajedničku budućnost te su se dogovorili da odnos nastave isključivo na prijateljskoj razini. No, Anja nije gubila ni minute na tugovanje čim su raskrstili, javno je obznanila svoj novi cilj u vili:

"Sada kad smo s Lukom završili, mogu se sto posto fokusirati na Stefana!"

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

anja luka love island adria love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Loš početak? Lara iskrena o novom bombshellu Stefanu: 'On je mrtvo puhalo, ali mu to nisam htjela reći'

Love Island Adria

Anthony i s povezom na očima prepoznao svoju Laru: 'Znam njezin miris, kao da sam pas'

Moglo bi te zanimati

Sjećate se Anthonyjeve izjave da ne voli visoke žene? Otkrili smo koliko je Lara zapravo visoka

Nema više skrivanja! Anja i Alja posjele Gašpera, a on im poručio: 'Nisam zaljubljen i otvoren sam'

Kraj ljubavi? Anthony brutalno iskren o Lari: 'Puno smo dalje po iskustvu u životu, trebam zreliju osobu'

Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'

Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati'

Pukla ljubav između mnogima omiljenog para? Alja se ohladila od Luke iz Pule: 'Vulgaran je i meni to jako smeta'

Pročitaj na Net.hr
Šokantan dokumentarac razotkriva mračnu tajnu britanske policije i uništene živote žena
Lijepa crnka ukrala pažnju na Marini Prelog: U ležernom izdanju uživala u sunčanoj nedjelji
32 godine od tragedije na Baltiku koja skriva jednu od najvećih tajni Europe
Domaće zvijezde o ženskom tijelu i Sydney Sweeney: 'Mogu razumijeti da su se sportašice uvrijedile'
Jakovu Jozinoviću stigla najposebnija čestitka od poznate kolegice: 'Od tvoje obožavateljice...'
Kambodžanske delicije za natjecatelje: ličinke, iznutrice, kljunovi, koža i škorpioni!
Zora odlazi iz Vrila, a Badurina se suočava s Domazetom
Nives Celzijus iznenadila prizorom s bivšim mužem i njegovom novom djevojkom: 'Sretna obitelj'
Belgijska spisateljica otvoreno progovorila o odnosu s Rubenom: Otkrila nepoznate detalje
Sylvester Stallone otvorio dušu i priznao: 'Imao sam bulimiju i zlostavljao svoje tijelo'