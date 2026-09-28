Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo'

Anja nije skrivala koliko joj smeta Lukin pristup, naglasivši kako se uz njega uopće ne osjeća ugodno niti opušteno. Pred curama u vili bez zadrške je opisala kako izgledaju njihovi trenuci u krevetu i na sofi:

"Ja se volim grliti i maziti, ali on nekako nema osjećaja kako to napraviti. Sve je onako bez osjećaja, grubo, ima teške ruke, sve me boljelo!"

Osim što joj je smetalo kvarenje frizure i diranje lica dok ima šminku, situacija u krevetu dovela ju je do ruba živaca: "Ako je ovo krevet i ja spavam ovdje, nakon što mu kažem da mi je vruće i da ne mogu spavati, on i dalje spava odmah uz mene, tako da sam skoro spavala na podu! Pet puta sam mu rekla da mi je vruće i da me ne dira, a on pita možemo li ponoviti ono od ranije..."