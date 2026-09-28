Novoj bombshellici Anji smetaju dodiri s Lukom: 'Nema uopće osjećaja, sve je nekako grubo'

Anja nije skrivala koliko joj smeta Lukin pristup, naglasivši kako se uz njega uopće ne osjeća ugodno niti opušteno. Pred curama u vili bez zadrške je opisala kako izgledaju njihovi trenuci u krevetu i na sofi:
"Ja se volim grliti i maziti, ali on nekako nema osjećaja kako to napraviti. Sve je onako bez osjećaja, grubo, ima teške ruke, sve me boljelo!"
Osim što joj je smetalo kvarenje frizure i diranje lica dok ima šminku, situacija u krevetu dovela ju je do ruba živaca: "Ako je ovo krevet i ja spavam ovdje, nakon što mu kažem da mi je vruće i da ne mogu spavati, on i dalje spava odmah uz mene, tako da sam skoro spavala na podu! Pet puta sam mu rekla da mi je vruće i da me ne dira, a on pita možemo li ponoviti ono od ranije..."
Luka zbunjen: 'Zašto mi to nisi rekla prvu noć?'
Luka je s druge strane ostao potpuno zatečen njezinim naglim povlačenjem, uvjeren da su se iz dana u dan sve više zbližavali te da je fizički kontakt bio prirodan slijed događaja:
"Zašto mi to nisi prvu noć rekla? Pitao sam se zašto joj to sad odjednom smeta... Da mi je rekla prvi dan, odmah bih prestao."
Kada su napokon sjeli i popričali nasamo, Anja mu je bez okolišanja poručila da su joj pojedini njegovi potezi i izjave zvučali vulgarno, ponovivši mu rečenicu koja ga je bez sumnje zaboljela: "Meni treba pravi muškarac, a ne dijete."
Definitivni kraj i pogled prema novom dečku!
Nakon žestoke rasprave, oboje su shvatili da nemaju nikakvu zajedničku budućnost te su se dogovorili da odnos nastave isključivo na prijateljskoj razini. No, Anja nije gubila ni minute na tugovanje čim su raskrstili, javno je obznanila svoj novi cilj u vili:
"Sada kad smo s Lukom završili, mogu se sto posto fokusirati na Stefana!"
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