Novu sezonu 'Love Islanda UK' ne propustite odmah na platfomi Voyo

Dvanaest novih, seksi samaca uselilo se u raskošni dom u nadi da će pronaći romansu, izazvati dramu i možda, samo možda, otići s novčanom nagradom od 50.000 funti. Ovogodišnja sezona donosi i zanimljiv tematski obrat - vila je preuređena u stilu Svjetskog prvenstva u nogometu, obećavajući ljeto ispunjeno ne samo ljubavnim, već i sportskim uzbuđenjima. Gledatelji su spremni za koktele, grupne razgovore i neizbježne uzvike 'I've got a text!'.

icon-expand love island announcement group 04 12pm FOTO: Voyo

Spoj 'običnih' poslova i glamura

Ono što je odmah privuklo pažnju publike jest raznolikost zanimanja originalne postave. Za razliku od prethodnih godina, u kojima su dominirali influenceri, ovogodišnji odabir donio je dašak svježine i realizma. Obožavatelji su na društvenim mrežama pohvalili produkciju zbog uključivanja 'normalnih' ljudi s kojima se lakše poistovjetiti. Tako su se među stanarima našli učitelj, medicinska sestra, detektivka i električar, stvarajući zanimljiv kontrast glamuroznijim profesijama poput izvođača na West Endu, vlasnice modnog biznisa i profesionalnog modela. Upravo ta mješavina obećava dinamične odnose i neočekivane zaplete.

icon-expand love island announcement group 01 9am FOTO: Voyo

Od detektivke do DJ-ice: Djevojke koje će obilježiti sezonu

Ženski dio ekipe unosi u vilu kombinaciju samopouzdanja, inteligencije i stila. Najstarija među njima, 28-godišnja Lola Deal iz Kenta, po zanimanju je detektivka, što joj daje jedinstvenu prednost u prepoznavanju crvenih zastavica. S druge strane spektra je najmlađa, 21-godišnja Robyn Langton iz Liverpoola, koja uz posao procjeniteljice troškova radi i kao DJ-ica, a ističe da joj samopouzdanje nikada nije problem. Iz Dubaija stiže 27-godišnja Jasmine Gaziza Müller, vlasnica etičkog modnog brenda 'Mahila', koja traži 'objektivno zgodnog, karizmatičnog i samouvjerenog' muškarca. Angelista Gunda (24), medicinska sestra iz Staffordshirea, spremna je ući u borbu za svog idealnog tipa: visokog, tamnokosog i zgodnog. Studentica Mica Harris (21) s Barbadosa donosi 'energiju glavnog lika', dok 24-godišnja Ellie Chadwick, snimateljica nekretnina iz Škotske, u vili želi pronaći vlastitu ljubavnu bajku.

icon-expand love island announcement group 02 10am FOTO: Voyo

Od West Enda do nogometnog terena: Muškarci u potrazi za ljubavlju

Muški stanari ne zaostaju po zanimljivosti. Pravu zvijezdu predstavlja Ope Sowande (27), izvođač s West Enda koji iza sebe ima uloge u hit predstavama poput 'Herculesa' i 'Kralja lavova'. Iako tvrdi da nije došao zbog drame, priznaje da mu je 'zabavno promatrati je uz šalicu čaja'. Veliku pažnju privukao je i Sean Fitzgerald (25), učitelj i igrač galskog nogometa iz Galwaya, s već zavidnom bazom pratitelja. Poduzetnik Lorenzo Alessi (28) iz Hertfordshirea ne skriva da zna što želi, a njegov idealan tip je 'pomalo otmjena djevojka' s elegantnim rukama i vratom. Njegov vršnjak je Sam Workman, električar iz Dudleyja, koji je direktan i ne igra igre kada mu se netko svidi. S druge strane, posrednik za nekretnine Aidan Murphy (23) tvrdi da mu je osobnost važnija od izgleda, dok model Samraj Toor (25) iz Birminghama izgleda spreman za dramatične trenutke pokraj vatre.

icon-expand love island announcement group 03 11am FOTO: Voyo