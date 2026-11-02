Obiteljska svađa u najavi? Gašper želi sedmero mališana, Anja mu nakon urnebesnih pregovora ponudila kompromis

Vila Love Island Adria ovoga se puta probudila uz posve drukčiju atmosferu. Umjesto ležernih jutarnjih razgovora, islandere je dočekao prodoran plač beba, a svaki par morao je preuzeti brigu o lutkama kao o pravoj djeci. Hranjenje, presvlačenje, uspavljivanje i neprekidno nošenje brzo su pokazali tko se kako snalazi u ulozi roditelja.
No, osim što su testirali strpljenje i izdržljivost, ovi mali bebi-partneri potaknuli su i puno dublje razgovore o budućnosti, zajedničkom životu i planiranju obitelji. Posebno zanimljiva rasprava razvila se između Gašpera i Anje, koji su otkrili da o ovoj temi već imaju neka neslaganja.
Pregovori oko broja potomaka: Od sedmero do kompromisa
Dok je Anja tijekom razgovora priznala kako u budućnosti priželjkuje dvoje djece, Gašper ju je uspio potpuno šokirati svojim puno ambicioznijim planovima – izjavivši da želi ni manje ni više nego sedmero djece.
Ipak, nakon što je vidjela kako se Gašper predano i brižno snalazi s njihovom lutkom tijekom dana, Anja je odlučila malo popustiti.
"Kad sam danas vidjela kako skrbiš za dijete, onda možemo napraviti kompromis na tri", poručila mu je uz osmijeh.
Gašperu ta računica nije bila odmah najjasnija pa ju je upitao kako je došla do tog broja uz komentar o sedmero i dvoje, no Anja je ostala čvrsta u svom stavu. Iako je on kasnije predložio četiri, a ona ponovila svoj kompromis od tri djeteta, rasprava je završila u simpatičnom tonu uz zaključak da će o tome još razgovarati. Ako je suditi prema ovim slatkim nesuglasicama, njihova zajednička budućnost izvan vile bit će i te kako uzbudljiva!
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