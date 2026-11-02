Obiteljska svađa u najavi? Gašper želi sedmero mališana, Anja mu nakon urnebesnih pregovora ponudila kompromis

Dok Anja ima skromnije planove za budućnost, Gašperove ambicije oko broja djece ostavile su je bez teksta, ali ubrzo je pala urnebesna ponuda

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Vila Love Island Adria ovoga se puta probudila uz posve drukčiju atmosferu. Umjesto ležernih jutarnjih razgovora, islandere je dočekao prodoran plač beba, a svaki par morao je preuzeti brigu o lutkama kao o pravoj djeci. Hranjenje, presvlačenje, uspavljivanje i neprekidno nošenje brzo su pokazali tko se kako snalazi u ulozi roditelja. No, osim što su testirali strpljenje i izdržljivost, ovi mali bebi-partneri potaknuli su i puno dublje razgovore o budućnosti, zajedničkom životu i planiranju obitelji. Posebno zanimljiva rasprava razvila se između Gašpera i Anje, koji su otkrili da o ovoj temi već imaju neka neslaganja.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pregovori oko broja potomaka: Od sedmero do kompromisa

Dok je Anja tijekom razgovora priznala kako u budućnosti priželjkuje dvoje djece, Gašper ju je uspio potpuno šokirati svojim puno ambicioznijim planovima – izjavivši da želi ni manje ni više nego sedmero djece. Ipak, nakon što je vidjela kako se Gašper predano i brižno snalazi s njihovom lutkom tijekom dana, Anja je odlučila malo popustiti. "Kad sam danas vidjela kako skrbiš za dijete, onda možemo napraviti kompromis na tri", poručila mu je uz osmijeh.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo