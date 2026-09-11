'Očekujem da ću se prvi put u životu zaljubiti': Upoznajte Laru, Taru i Loren koje stižu u Love Island Adria!

Love Island Adria kreće u nedjelju od 20 sati na platformi Voyo i prikazivat će se od nedjelje do petka. U vilu na Tenerifeu ulazi deset mladih samaca, a među njima su i Lara, Tara i Loren

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Lara (19) dolazi iz Beograda i vrlo je samouvjerena, pustolovna i neovisna djevojka koja obožava putovanja, ronjenje, skijanje i rolanje te je osam godina igrala košarku. Duhovita je i ne boji se novih izazova. "Dva mjeseca sam razmišljala o prijavi, zapravo me prijavila prijateljica, a meni se kasnije sve svidjelo. Iskreno, očekujem da se prvi put u životu zaljubim i da nađem nove prijatelje, da se lijepo provedem", otkrila je Lara. Izbirljiva je kada je riječ o ljubavi i ne voli forsirati odnose u kojima ne osjeća povezanost. Najviše je privlači humor, ali traži i brižnog, visokog i zaigranog muškarca koji će biti iskren i odan.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island FOTO: RTL

Najveća podrška u ovoj avanturi su joj prijatelji. Iako svakog na prvu privuče fizički izgled, osoba s kojom će se upariti mora joj odgovarati karakterno - kaže. "Izgled nije presudan, važno je da mi osoba odgovara i da ima dobar smisao za humor, da mi bude smiješan i da ne bude toksičan", jasna je djevojka. "Dok sam tamo najviše će mi nedostajati moji roditelji, prijatelji i moj pas. Nedostajat će mi i mamina kuhinja", zaključila je Lara. Lara u Love Island Adria ulazi zbog ljubavi, a ne slave i pažnje. Želi pronaći nekoga tko može pratiti njezinu energiju, humor i želju za pustolovinama, ali i prihvatiti njezinu snažnu osobnost. Najveći izazov bit će joj dopustiti da se prvi put stvarno zaljubi, a da pritom ne izgubi neovisnost koju toliko cijeni.

icon-expand Lara, Love Island FOTO: RTL

Loren (28) dolazi iz Sydneya i vlasnica je kreativne agencije. Snažno je povezana sa svojim hrvatskim korijenima, a zbog nomadskog načina života često putuje između Australije i Europe. Ambiciozna je, vedra, luckasta i impulzivna, obožava adrenalin i ne boji se nepredvidivih odluka. "Odluku o prijavi sam donijela tijekom godišnjeg u Hrvatskoj, tijekom godina mi je niz ljudi rekao da bi bila dobra u takvom showu. Najveća podrška i navijačica mi je moja mama, baš kao i moji bliski prijatelji", otkrila je Loren. I u Hrvatskoj i u Australiji ima veliku i snažnu podršku.

icon-expand Loren, Love Island FOTO: RTL

Kada nešto odluči, teško odustaje. Iza sebe ima tri ozbiljne veze, a priznaje da se brzo zaljubljuje i da tada lako počinje zamišljati zajedničku budućnost, ponekad ignorirajući znakove upozorenja. Najviše je privlače snažni muškarci koji su duhoviti, ambiciozni, samouvjereni i pustolovni, a posebno je privlače Balkanci. Ne podnosi lošu higijenu niti veliki ego. Tijekom godina počela je ponovno vjerovati u ljubav na prvi pogled. "Izgled nije presudan već je to karakter, to je važnije", jasna je Loren o načinu na koji će birati partnera u vili. "Najviše će mi nedostajati obitelj, s njima razgovaram svaki dan, baš kao i sa svojim prijateljima. Osim toga, nedostajat će mi glazba, bit će mi čudno bez nje", zaključila je Loren rekavši da je uzbuđena uoči ulaska u vilu. Loren u Love Island Adria ulazi spremna napokon sama napraviti prvi korak i uzeti ono što želi. Najveći će joj izazov biti slijediti srce, a da se ponovno ne zaljubi u pogrešnu osobu. Uz sve to, Loren je pohađala zrakoplovnu školu, željela se pridružiti ratnom zrakoplovstvu, radila kao stjuardesa, a sada planira položiti pilotsku dozvolu.

icon-expand Loren, Love Island FOTO: RTL

Tara (23) dolazi iz Montreala. Kanađanka rodom iz Teslića obožava putovanja, pustolovine i upoznavanje novih ljudi. Duhovita je, spontana i intuitivna, a za sebe kaže da ima snažnu osobnost i još snažniji ego. Teško priznaje kada nije u pravu, ali istovremeno vrlo brzo osjeti kada s nekim nešto nije u redu. Plesala je balet i folklor, voli povijest i sociologiju, govori nekoliko jezika i, kako sama kaže, hobije mijenja 'svaka tri dana' "Očekujem novo iskustvo, htjela bih reći da očekuje da ću naći ljubav, ali onda bi se mogla razočarati. Bilo bi divno da mogu izaći i naći nekog svog. Nisam previše razmišljala o prijavi, učila sam za ispite, odlučila se prijaviti i to je to. Volim nova iskustva", otkrila je Tara o svojoj prijavi na Love Island Adria.

icon-expand Tara, Love Island FOTO: RTL

Najvažnije joj je kod odabira dečka da ima ambicije, pun je života, voli učiti i raditi nove stvari te je znatiželjan. Nikada nije bila u ozbiljnoj vezi niti se ikada istinski zaljubila, pa bi Love Island Adria za nju mogao biti najveći romantični eksperiment dosad. Obožava uzbuđenje upoznavanja novih ljudi, ali priznaje da ponekad brzo izgubi interes kada shvati da ju je više privukla novost nego osoba. "Vjerujem da se ljubav gradi i da je ljubav izbor, da svaki dan biraš biti s tom osobom. Teško će mi biti odabrati tu osobu u vili na prvu ruku", iskrena je Tara. Najviše će joj, dodaje, nedostajati obitelji i prijatelji. Tara u Love Island Adria ulazi prvenstveno zbog ljubavi i želje za iskustvom života. U vilu donosi puno energije, spontanosti i zabave, a najveći će joj izazov biti zadržati interes dovoljno dugo da početno uzbuđenje preraste u iskrenu povezanost.

icon-expand Tara, Love Island FOTO: RTL