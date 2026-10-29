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Love Island Adria

Od favorita publike do gorkog razlaza: Turbulentan put Anthonyja i Lare kroz 'Love Island Adria'

Spojili su se na samom početku, spajala ih je nevjerojatna kemija i mnogi su u njima vidjeli pobjednički par sezone

RTL.hr
29.10.2026 09:00

Od prvog dana u vili na Tenerifeu, priča između Anthonyja i Lare privukla je svu pažnju islandera i gledatelja. Spojili su se na samom početku natjecanja, a kemija među njima bila je očita iz aviona. Njihov prvi romantični spoj na plaži – uz dekicu, cvijeće i potpunu privatnost daleko od ostalih islandera – pokazao je da među njima postoji duboka povezanost te su mnogi u vili, ali i izvan nje, u njima vidjeli sigurne pobjednike prve sezone 'Love Islanda Adria'.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, kako je vrijeme odmicalo, na površinu su počeli izlaziti prvi problemi. Iako su dijeli snažne osjećaje, razlike u komunikaciji i česti nesporazumi doveli su do toga da su se u nekoliko navrata odlučili povući i ostati 'samo jako povezani prijatelji'. No, strasti se ni tada nisu smirile.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nesuglasice, ljubomora i teške riječi

Iako su pokušavali održati stabilan odnos, svaka nova ceremonija donosila je nove trzavice. Ljubomora i nerazjašnjene situacije kulminirale su kada je Anthony van izazova poljubio drugu djevojku, što je Laru duboko povrijedilo i navelo na teške optužbe. Uslijedila je brutalna svađa u kojoj su padale teške riječi, a oboje su tvrdili da je među njima zauvijek gotovo.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Međutim, emocije nije bilo lako ugasiti. Anthony je u nekoliko navrata u ispovjedaonici priznao da mu Lara i dalje nedostaje, ističući kako joj ne može samo tako okrenuti leđa te da će mu se "ona uvijek sviđati".

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ulazak Alje i konačni odabir

Prava prekretnica u njihovoj priči dogodila se ulaskom Alje u vilu. Anthony je ubrzo pokazao otvoreno zanimanje za novu islandericu, što je stvorilo pritisak i napetost u cijeloj kući. Iako su Lara i Alja u jednom trenutku udružile snage, sklopile savez i tražile od Anthonyja jasne odgovore, situacija je ostala zamršena. Lara je pred prijateljicama otvoreno priznavala da prema Anthonyju i dalje gaji osjećaje te da joj nedostaje njihova nekadašnja bliskost.

Anthony, Lara, Love Island Adria
Anthony, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sve teške emocije, rasprave i tajne kulminirale su na najnovijoj ceremoniji spajanja parova. Posljednji je birao upravo Anthony, a pred njim se našla najteža odluka u showu – birati između Alje i Lare. U suzama i pod ogromnim emotivnim teretom, Anthony je na kraju odabrao Alju, čime je Larino putovanje u 'Love Islandu Adria' završilo.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Love Island Adria

Lara napustila Love Island Adria: 'Nemam više što tu raditi, mogu samo biti ponosna na sebe'

Love Island Adria

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