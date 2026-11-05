Od 'mržnje' do ljubavi: Anthony šokirao Alju priznanjem pred finale!

U finalnom tjednu prve regionalne sezone showa Love Island Adria emocije su sve izraženije, a islanderi polako zbrajaju dojmove nakon tjedana provedenih u vili. U današnjoj epizodi natjecatelje je posebno razveselila vijest da su sva četiri para izborila mjesto među finalistima. Sretni zbog velikog uspjeha, islanderi su se prepustili razgovorima o svojim odnosima, a neki su odlučili podijeliti i osjećaje koje su dosad možda zadržavali za sebe.

Tako je Anthony odlučio Alji priznati nešto što možda nije očekivala čuti. Otvoreno joj je rekao da ju je mrzio kada je prvi put ušla u vilu, ali i tijekom otprilike polovice njezina boravka u showu. Objasnio je kako mu je tada bilo teško zamisliti da bi se njihov odnos mogao razviti u nešto ozbiljno.