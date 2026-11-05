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Love Island Adria

Od 'mržnje' do ljubavi: Anthony šokirao Alju priznanjem pred finale!

Anthony se prisjetio početka njihova odnosa i otvorio dušu Alji, priznavši joj kako su se njegovi osjećaji s vremenom potpuno promijenili

RTL.hr
05.11.2026 09:00

U finalnom tjednu prve regionalne sezone showa Love Island Adria emocije su sve izraženije, a islanderi polako zbrajaju dojmove nakon tjedana provedenih u vili. U današnjoj epizodi natjecatelje je posebno razveselila vijest da su sva četiri para izborila mjesto među finalistima. Sretni zbog velikog uspjeha, islanderi su se prepustili razgovorima o svojim odnosima, a neki su odlučili podijeliti i osjećaje koje su dosad možda zadržavali za sebe.

Tako je Anthony odlučio Alji priznati nešto što možda nije očekivala čuti. Otvoreno joj je rekao da ju je mrzio kada je prvi put ušla u vilu, ali i tijekom otprilike polovice njezina boravka u showu. Objasnio je kako mu je tada bilo teško zamisliti da bi se njihov odnos mogao razviti u nešto ozbiljno.

Anthony i Alja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Potpuni preokret u osjećajima

Anthony je priznao da mu nitko ne bi mogao vjerovati da će nakon promjene parova i prekida odnosa s Larom upravo s Aljom pronaći osobu s kojom će izgraditi pravi ljubavni odnos. Ipak, danas na sve to gleda potpuno drugačije i ne skriva koliko je sretan što su se njihovi putovi spojili.

Istaknuo je kako smatra da je Alja najbolja osoba za njega te da mu je drago što su dobili priliku upoznati se i razviti odnos koji ih je doveo sve do finala. Čini se kako je Anthony od početnog nepovjerenja prema Alji stigao do osjećaja koje na početku njihova poznanstva nije mogao ni zamisliti. No hoće li njihova ljubavna priča potrajati i nakon izlaska iz vile, pokazat će tek vrijeme!

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - Finalni tjedan 'Love Island Adria' ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

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Love Island Adria

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