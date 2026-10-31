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Love Island Adria

Od planova za selidbu do oštrih provokacija: Otkriveno koji par ima najveće šanse opstati nakon showa

U posljednjoj epizodi popularnog showa islanderi su otvoreno progovorili o tome koji parovi imaju najviše potencijala u stvarnom svijetu, a planovi jednog para odmah su izazvali salve smijeha i brojne provokacije

RTL.hr
31.10.2026 10:00

Dok su neki bez puno razmišljanja izdvojili svoje favorite u 'Love Island Adria', jedan je par već počeo otvoreno govoriti o zajedničkoj budućnosti.

Na Lidijino pitanje tko ima najveće šanse za van, Gašper je bez oklijevanja izdvojio Drinu i Valentina, no Leonarda je imala sasvim drugog favorita. Ona je, naime, uvjerena kako najveće šanse za uspjeh izvan showa imaju upravo Gašper i Anja. S njezinim se mišljenjem složila i Lidia, poručivši im kako ima osjećaj da će njih dvoje ostati zajedno vani. Anja nije krila da i sama razmišlja u tom smjeru, a Gašper je kratko dometnuo da im je "lagano".

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Planovi za selidbu i pas pomeranac

Da njihova priča nije samo prolazna romansa pred kamerama, Anja je pokušala objasniti konkretnim planovima. Priznala je da su već razgovarali o zajedničkom životu, dodavši kako joj se čini da je s Gašperom sve moguće i da vidi budućnost koja bi mogla funkcionirati i izvan okvira showa.

Dvojac je potom raspravljao o tome kako bi mogla izgledati njihova svakodnevica, pa je Gašper čak najavio kako će se Anja sa sela preseliti u Ljubljanu. To je odmah izazvalo Matijinu duhovitu opasku koji je zamislio Gašperovu budućnost u kojoj šeće Anjinog pomeranca, a Gašper se na tu ideju nasmijao i zaključio da mu takav scenarij uopće ne zvuči loše.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili bez dlake na jeziku: Oštar komentar na Gašperovu prošlost

Ipak, dok su Anja i Gašper otvoreno dijelili planove za zajedničku budućnost, njihove riječi vrlo je pozorno slušala Mili. Nije propustila priliku ubaciti svoj prepoznatljivi komentar, pritom se osvrnuvši na Gašperovu turbulentnu prošlost u vili.

Gašper je prije pravio s*anja, a sad mu je partnerica Anja. Pravi ih test napokon čeka, hoće li izdržati do kraja vijeka?", zapitala se Mili, jasno davši do znanja da će se prava provjera njihova odnosa dogoditi tek kada se ugase kamere i kada se vrate svakodnevnom životu.

Mili, Love Island Adria
Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

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