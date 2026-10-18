Od prvog pogleda do bolnog razlaza: Prisjetimo se kako su Mili i Gašper gradili svoju vezu

Od nerazdvojnog dvojca do žestokih sukoba i suza - pogledajte kako se raspala jedna od najpraćenijih romansi u vili

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Ako je ijedan par u 'Love Island Adria' obilježio dosadašnji tijek showa, to su bez sumnje Mili i Gašper. Njihov odnos od samog je početka nalikovao na vožnju na rollercoasteru izmjenjivali su se trenuci neobuzdane strasti, ljubomorni ispadi, duboka priznanja, ali i žestoke svađe koje su konstantno držale islandere i gledatelje na rubu stolaca. No, tko su zapravo kandidati čija je veza podigla najviše prašine?

icon-expand icon-close icon-close Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tko je Gašper? Bivši košarkaš koji traži izravnost i crnke

Gašper (27) dolazi iz Ljubljane, a po zanimanju je viši poslovođa prodavnice i osobni trener. Iza sebe ima uspješnu sedmogodišnju karijeru profesionalnog košarkaša, a sport je i danas ostao veliki dio njegovog svakodnevnog života. U vilu je ušao spreman napraviti prvi korak, no najveći izazov mu je probiti vlastitu obrambenu ljusku i pokazati svoju ranjiviju stranu.

icon-expand Gašper, Love Island Adria FOTO: RTL

Tko je Mili? Nezavisna veganka koja priželjkuje brak

S druge strane, 26-godišnja Mili dolazi iz Smedereva, a trenutno živi u Crnoj Gori, gdje radi kao hostesa. Ova nezavisna djevojka strastvena je zaljubljenica u fitness, koji joj je donio fizičku, ali i mentalnu transformaciju. Sebe opisuje kao osobu koja se brzo zaljubljuje i ima izrazito jaku intuiciju pomoću koje brzo procjenjuje ljude. Njezine ambicije u showu bile su visoke otvoreno je priznala da je, ukoliko pronađe ljubav svog života, spremna odmah stati pred oltar!

icon-expand Mili, Love Island FOTO: Voyo

Od 'bračnog para' do ulaska treće osobe

Već od prvih dana u vili, Gašper i Mili odavali su dojam nerazdvojnog para, zbog čega su ubrzo dobili nadimak "bračni par vile". Često su se izdvajali od ostatka ekipe gradeći svoju bliskost, no idila nije potrajala. Prve pukotine nastale su zbog različitih pogleda na komunikaciju i povjerenje, što je kod Mili izazivalo prve suze i sumnje.

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Pravi potres dogodio se dolaskom novih natjecatelja, osobito slovenske bombshellice Anje. Iako se Gašper neko vrijeme dvoumio, pritisak u vili učinio je svoje. Na zabavi je prekinuo s Mili, a već idući dan na ceremoniji spajanja odabrao je Anju za svoju novu partnericu.

icon-expand Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo