Od prvog pogleda do velike pobjede: Put Drine i Valentina kroz 'Love Island Adria'

Boravak u vili značio je svakodnevni život pod budnim okom kamera, ali i brojne izazove koji su parove stavljali na kušnju. Dok su se neki islanderi gubili u dramama, prekidima i kalkulacijama, Drina i Valentin su svaki zadatak i igricu koristili kako bi dodatno učvrstili svoj odnos. Bilo da se radilo o fizički zahtjevnim igrama, zabavnim poligonskim izazovima ili emocionalnim testovima vjernosti, njih dvoje držali su se zajedno.

Upravo kroz zajedničko rješavanje zadataka i opušteno prevladavanje napetih situacija u vili pokazalo se koliko si odgovaraju. Dok su drugi parovi pucali pod pritiskom natjecanja, Drina i Valentin su iz svakog izazova izlazili još složniji, a njihova kemija postajala je očigledna i ostalim islanderima.