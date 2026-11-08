Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Od prvog pogleda do velike pobjede: Put Drine i Valentina kroz 'Love Island Adria'

Nakon osam tjedana punih emocija, drame i romantičnih trenutaka, Love Island Adria dobio je svoje prve pobjednike. Glasovi publike presudili su u korist para koji je od samog početka gradio najstabilniju priču

RTL.hr
08.11.2026 09:00

Boravak u vili značio je svakodnevni život pod budnim okom kamera, ali i brojne izazove koji su parove stavljali na kušnju. Dok su se neki islanderi gubili u dramama, prekidima i kalkulacijama, Drina i Valentin su svaki zadatak i igricu koristili kako bi dodatno učvrstili svoj odnos. Bilo da se radilo o fizički zahtjevnim igrama, zabavnim poligonskim izazovima ili emocionalnim testovima vjernosti, njih dvoje držali su se zajedno.

Upravo kroz zajedničko rješavanje zadataka i opušteno prevladavanje napetih situacija u vili pokazalo se koliko si odgovaraju. Dok su drugi parovi pucali pod pritiskom natjecanja, Drina i Valentin su iz svakog izazova izlazili još složniji, a njihova kemija postajala je očigledna i ostalim islanderima.

Kruna avanture i zasluženi trijumf

Kada je na samom kraju uslijedilo veliko finale, glasovi publike potvrdili su ono što se danima moglo naslutiti – Drina i Valentin po mnogima su zasluženo sjeli na tron prve sezone. Osvojena nagrada i Valentinova odluka da 50.000 eura podijeli s Drinom bili su samo šlag na torti jedne nevjerojatne ljubavne priče.

Sada im se vrata vile zatvaraju, a pred njima je stvarni svijet i prve zajedničke avanture izvan televizijskih ekrana – s orjentacijom na ono najvažnije što su dobili, jedno drugo.

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island adria drina i valentin love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Vanjski svijet im stoji savršeno! Finalisti 'Love Islanda' nakon sunčanog Tenerifea uskoro slijeću u Zagreb

Moglo bi te zanimati

Spoiler alert! Trećeplasirani par u finalu 'Love Islanda': 'Nama je najveća pobjeda što smo našli jedno drugo'

Spoiler alert! Zamalo do samog vrha: Evo koji je par zauzeo drugo mjesto u 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Evo tko je osvojio najmanje glasova publike u finalu 'Love Island Adria'

Spoiler alert! Evo tko su pobjednici prve sezone regionalnog dating showa 'Love Island Adria'

Anthony uoči završetka 'Love Island Adria': 'Nisu me znali dovoljno, nikad nije bilo pitanje kako se osjećam'

Finalisti 'Love Island Adria' u subotu slijeću u Zagreb: Doček pratite uživo na Voyo

Pročitaj na Net.hr
Sve oči bile su uprte u Vanninu kćer Janu: Rijetko je viđamo, a sada je zablistala u Lisinskom
Nisu prošle nezapaženo na ulicama Čakovca: Pogledajte koje su modne kombinacije dominirale špicom
Bila je Hefnerova djevojka i Playboy zečica, a danas živi drukčije: Ovo je Kristina Shannon
Zadranke privukle poglede na ulicama, a ove ljepotice nisu prošle nezapaženo
Robbie Williams skinuo majicu i pokazao isklesano tijelo: Evo kako izgleda u šestom desetljeću
Marija Bartulović iz 'Života na vagi' čeka prvo dijete
'On je bio naš Elvis Presley': Zašto je Mišo Kovač bio puno više od pjevača?
Umro Richard Lloyd, virtuozni gitarist legendarnog njujorškog benda Television
Elena Brnić o glazbenoj karijeri: 'Ne želim da me ljudi pamte samo kao djevojčicu iz showa'
Nekad je tulumarila do jutra, a danas ima nove želje: Ovako je Lana Jurčević proslavila rođendan