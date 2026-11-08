Od prvog pogleda do velike pobjede: Put Drine i Valentina kroz 'Love Island Adria'

Boravak u vili značio je svakodnevni život pod budnim okom kamera, ali i brojne izazove koji su parove stavljali na kušnju. Dok su se neki islanderi gubili u dramama, prekidima i kalkulacijama, Drina i Valentin su svaki zadatak i igricu koristili kako bi dodatno učvrstili svoj odnos. Bilo da se radilo o fizički zahtjevnim igrama, zabavnim poligonskim izazovima ili emocionalnim testovima vjernosti, njih dvoje držali su se zajedno.
Upravo kroz zajedničko rješavanje zadataka i opušteno prevladavanje napetih situacija u vili pokazalo se koliko si odgovaraju. Dok su drugi parovi pucali pod pritiskom natjecanja, Drina i Valentin su iz svakog izazova izlazili još složniji, a njihova kemija postajala je očigledna i ostalim islanderima.
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
Kruna avanture i zasluženi trijumf
Kada je na samom kraju uslijedilo veliko finale, glasovi publike potvrdili su ono što se danima moglo naslutiti – Drina i Valentin po mnogima su zasluženo sjeli na tron prve sezone. Osvojena nagrada i Valentinova odluka da 50.000 eura podijeli s Drinom bili su samo šlag na torti jedne nevjerojatne ljubavne priče.
Sada im se vrata vile zatvaraju, a pred njima je stvarni svijet i prve zajedničke avanture izvan televizijskih ekrana – s orjentacijom na ono najvažnije što su dobili, jedno drugo.
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