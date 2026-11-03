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Love Island Adria

Od strastvenih obrata do rekordne gledanosti: Nova sezona američkog 'Love Islanda' stiže na Voyo

Dok regionalna publika vjerno prati događanja u prvoj sezoni Love Island Adria, ljubavnim uzbuđenjima i drami na platformi Voyo nema kraja

RTL.hr
03.11.2026 14:00

Ako ste mislili da ste vidjeli sve od ljubavnih spletki, obrata i strastvenih priznanja, pripremite se – na platformu Voyo u petak, 6. studenog, stiže osma sezona reality fenomena Love Island SAD! Ova je sezona u svijetu srušila sve rekorde gledanosti, dominirala društvenim mrežama te postala glavna tema u medijima i na TikTok feedovima diljem planeta.

Love Island SAD
Love Island SAD FOTO: Voyo

Pod voditeljskom palicom karizmatične Ariane Madix te uz prepoznatljive, urnebesne komentare naratora Iaina Stirlinga, nova grupa atraktivnih samaca uselila je u luksuznu vilu na čarobnom Fidžiju. Cilj je ostao isti – pronaći ljubav života i osvojiti vrijednu novčanu nagradu, no put do toga nikada nije bio ispunjen s više neočekivanih preokreta.

Love Island SAD
Love Island SAD FOTO: Voyo

Vrući fidžijski zrak, obrati i emotivni spektakl

Osma sezona donijela je dosad najdinamičniji sastav natjecatelja, od sportaša i modela do osebujnih ličnosti koje nisu oklijevale boriti se za svoj ljubavni status. Gledatelje očekuju brutalni testovi odanosti, nikad napetiji izazovi u kultnoj Casa Amor, te drame koje su u više navrata u potpunosti ispremetale već formirane parove.

Love Island SAD
Love Island SAD FOTO: Voyo

Od samog početka i prvih parova pa sve do spektakularnog finala, osma sezona Love Island SAD drži gledatelje na samom rubu sjedala. Nezamjenjiva doza spletki, suza, smijeha i noćnih strasti dokazuje zašto je upravo ova sezona proglašena kao ponajbolja u povijesti franšize.

Ne propustite - Finalni tjedan 'Love Island Adria' ekskluzivno pratite na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu. Na Voyo pratite i novu sezonu Love Island SAD koja kreće u petak, 6.11!

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

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