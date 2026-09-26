Od svađa do leptirića u trbuhu! Anthony odbacio ego pa priznao: 'Mislim da Lara i ja idemo prema ljubavi'

Iako su na početku slovili za par bez velike budućnosti, Lara i Anthony uspjeli su smiriti strasti i zakopati ratne sjekire. Dragana je odmah primijetila kako je protekli tjedan za njih dvoje bio neuobičajeno miran i spokojan, što su oboje s osmijehom potvrdili.

Lara je objasnila kako su jednostavno prerasli fazu konstantnih sukoba te shvatili da im je mir znatno važniji od bespotrebnih prepirki. Priznala je da uživa u Anthonyjevom društvu i želi provoditi sve više vremena s njim, a da stvar postaje iznimno ozbiljna, potvrdio je i sam Anthony. Pred Draganom i Larom otvoreno je priznao u kojem se smjeru razvijaju njegovi osjećaji:

"Mislim da Lara i ja idemo prema ljubavi."