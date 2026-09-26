Od svađa do leptirića u trbuhu! Anthony odbacio ego pa priznao: 'Mislim da Lara i ja idemo prema ljubavi'

Iako su na početku slovili za par bez velike budućnosti, Lara i Anthony uspjeli su smiriti strasti i zakopati ratne sjekire. Dragana je odmah primijetila kako je protekli tjedan za njih dvoje bio neuobičajeno miran i spokojan, što su oboje s osmijehom potvrdili.
Lara je objasnila kako su jednostavno prerasli fazu konstantnih sukoba te shvatili da im je mir znatno važniji od bespotrebnih prepirki. Priznala je da uživa u Anthonyjevom društvu i želi provoditi sve više vremena s njim, a da stvar postaje iznimno ozbiljna, potvrdio je i sam Anthony. Pred Draganom i Larom otvoreno je priznao u kojem se smjeru razvijaju njegovi osjećaji:
"Mislim da Lara i ja idemo prema ljubavi."
Kako bi došao do te faze, Anthony je naglasio da je morao donijeti važnu odluku i u potpunosti odbaciti svoj veliki ego, što mu ranije nije polazilo za rukom.
Gubitak bliskih prijatelja kao skriveni katalizator
Zanimljivo je da je na njihovo naglo zbližavanje utjecao i jedan teški trenutak u vili odlazak njihovih najbližih. Nakon što je Lara ostala bez svojih najboljih prijateljica, a Anthony bez tri bliske osobe u kući, par se prirodno oslonio jedno na drugo. Kako se krug ljudi u vili smanjivao, tako je njihova međusobna povezanost rasla.
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