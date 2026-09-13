Odbrojavanju je konačno kraj! Večeras od 20 sati kreće 'Love Island Adria'

Večeras od 20 sati na streaming platformi Voyo i RTL-u ekskluzivno počinje 'Love Island Adria', regionalni dating spektakl godine koji je mjesecima unaprijed zapalio društvene mreže i podigao prašinu u cijeloj regiji

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U raskošnu vilu pod španjolskim suncem večeras se useljava deset odvažnih, atraktivnih i samouvjerenih samaca iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i ostatka regije. Bivši sportaši, opasni modeli, neustrašive poduzetnice i svestrane umjetnice stižu spremni za flert, romantične zaplete i beskrajne drame pod budnim okom kamera 24 sata dnevno, a sve s ciljem pronalaska ljubavi i osvajanja glavne nagrade od 50.000 eura. Kroz sve emotivne uspone i padove u vili vodit će ih glumica Dragana Mićalović, dok će britke i humoristične komentare donositi pjevač Saša Lozar u ulozi službenog naratora.

icon-expand icon-close icon-close Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Preuzmite besplatnu aplikaciju i krojite sudbine u vili

Ovo nije show koji ćete samo pasivno promatrati s kauča – večeras gledatelji dobivaju moć o kojoj su sanjali! Putem službene mobilne aplikacije 'Love Island Adria' dobivate ulogu glavnog režisera svih događanja pod španjolskim suncem. Sve što trebate učiniti jest otvoriti Google Play Store na Androidu ili Apple App Store na iPhoneu, u tražilicu upisati 'Love Island Adria' i besplatno preuzeti aplikaciju. Jednim klikom moći ćete spajati nove parove, razdvajati one u kojima nema kemije, slati zauzete kandidate na tajne spojeve te izravno odlučivati tko ostaje u vili, a tko leti kući.

icon-expand Love Island Adria aplikacija FOTO: RTL