Odbrojavanju je konačno kraj! Večeras od 20 sati kreće 'Love Island Adria'

U raskošnu vilu pod španjolskim suncem večeras se useljava deset odvažnih, atraktivnih i samouvjerenih samaca iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i ostatka regije. Bivši sportaši, opasni modeli, neustrašive poduzetnice i svestrane umjetnice stižu spremni za flert, romantične zaplete i beskrajne drame pod budnim okom kamera 24 sata dnevno, a sve s ciljem pronalaska ljubavi i osvajanja glavne nagrade od 50.000 eura. Kroz sve emotivne uspone i padove u vili vodit će ih glumica Dragana Mićalović, dok će britke i humoristične komentare donositi pjevač Saša Lozar u ulozi službenog naratora.
Preuzmite besplatnu aplikaciju i krojite sudbine u vili
Ovo nije show koji ćete samo pasivno promatrati s kauča – večeras gledatelji dobivaju moć o kojoj su sanjali! Putem službene mobilne aplikacije 'Love Island Adria' dobivate ulogu glavnog režisera svih događanja pod španjolskim suncem. Sve što trebate učiniti jest otvoriti Google Play Store na Androidu ili Apple App Store na iPhoneu, u tražilicu upisati 'Love Island Adria' i besplatno preuzeti aplikaciju. Jednim klikom moći ćete spajati nove parove, razdvajati one u kojima nema kemije, slati zauzete kandidate na tajne spojeve te izravno odlučivati tko ostaje u vili, a tko leti kući.
Pripremite omiljene grickalice, napunite baterije na mobitelima i ugasite sve ostale obaveze. Prva epizoda 'Love Island Adria' kreće večeras od 20 sati ekskluzivno na platformi Voyo i RTL-u!