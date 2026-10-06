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Love Island Adria

Odluka je na vama! Od tri nova 'bombshella' u vili je ostao samo jedan: Sudbina Luke i Tonija sada je u rukama gledatelja

Nakon neviđene drame kraj vatre i teških odluka, u vili 'Love Island Adria' pao je novi rez!

RTL.hr
06.10.2026 20:10

Djevojke su dobile potpunu moć   od trojice novih opasnih 'bombshella' morale su odabrati jednog koji nastavlja svoju borbu za ljubav, dok su ostala dvojica morala spakirati kofere.

Nakon napetog glasanja, Nikola je izašao kao apsolutni pobjednik večeri, dok su Luka i Toni ostali na ledu. No, tu slijedi najveći obrat sezone: produkcija prebacuje lopticu na vas, jer gledatelji sada imaju zadnju riječ!

Luka, Nikola, Toni, Love Island Adria
Luka, Nikola, Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke presudile kraj vatre: Nikola ih oborio s nogu!

Pritisak kraj vatre mogao se rezati nožem kada je obznanjeno da cure moraju javno i pred svima obrazložiti kome daju svoj glas. Iako su Luka i Toni uspjeli ostaviti snažan dojam u kratkom vremenu pri čemu su pojedine djevojke hvalile Tonijevu divlju energiju, a druge Lukinu prilagodljivost zbroj glasova uvjerljivo je prevagnuo u Nikolinu korist.

Toni, Luka, Love Island Adria
Toni, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Spakirali kofere, ali nije sve gotovo

Za Luku i Tonija to je značilo trenutni hladan tuš i emotivan oproštaj od Islandera s kojima su tek počeli graditi priču. No, je li njihova avantura na otoku uistinu definitivno završena? E tu u igru ulazite vi!

Sudbina Luke i Tonija u vašim je rukama! Otvorite aplikaciju, dajte glas svom favoritu i izravno odlučite tko se vraća! Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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