Odluka je na vama! Od tri nova 'bombshella' u vili je ostao samo jedan: Sudbina Luke i Tonija sada je u rukama gledatelja

Djevojke su dobile potpunu moć od trojice novih opasnih 'bombshella' morale su odabrati jednog koji nastavlja svoju borbu za ljubav, dok su ostala dvojica morala spakirati kofere.
Nakon napetog glasanja, Nikola je izašao kao apsolutni pobjednik večeri, dok su Luka i Toni ostali na ledu. No, tu slijedi najveći obrat sezone: produkcija prebacuje lopticu na vas, jer gledatelji sada imaju zadnju riječ!
Djevojke presudile kraj vatre: Nikola ih oborio s nogu!
Pritisak kraj vatre mogao se rezati nožem kada je obznanjeno da cure moraju javno i pred svima obrazložiti kome daju svoj glas. Iako su Luka i Toni uspjeli ostaviti snažan dojam u kratkom vremenu pri čemu su pojedine djevojke hvalile Tonijevu divlju energiju, a druge Lukinu prilagodljivost zbroj glasova uvjerljivo je prevagnuo u Nikolinu korist.
Spakirali kofere, ali nije sve gotovo
Za Luku i Tonija to je značilo trenutni hladan tuš i emotivan oproštaj od Islandera s kojima su tek počeli graditi priču. No, je li njihova avantura na otoku uistinu definitivno završena? E tu u igru ulazite vi!
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