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Love Island Adria

Spojler alert! Odluka je u Anthonyjevim rukama: 'Moram slušati svoje srce, zato biram...'

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja

RTL.hr
17.09.2026 22:00

Napetost u vili 'Love Islanda Adria' dosegnula je novu razinu! Islandere je dočekalo ponovno spajanje, a ovoga puta ulozi su posebno visoki – jedna djevojka ostat će bez para, zbog čega bi njezina sudbina i nastavak avanture u vili mogli biti dovedeni u pitanje

Sve oči posebno su bile uprte u Anthonyja. Nakon turbulentnih događaja posljednjih dana, pred njim se našla odluka koja bi mogla potpuno promijeniti odnose u vili.

Dvije djevojke našle su se na njegovu radaru – Lara i nova bombshell djevojka Alja. S Larom je od samog početka imao poseban odnos, no među njima nije nedostajalo nesuglasica, ljubomore i emotivnih trenutaka. S druge strane, dolazak Alje donio je novu energiju, a između nje i Anthonyja također se pojavila posebna povezanost.

Lara i Alja, Love Island Adria
Lara i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Na ponovnom spajanju Anthony je morao donijeti odluku i odabrati samo jednu od njih. "Moram slušati svoje srce, zato biram...", započeo je Anthony.

Njegov izbor tako je ostao nepoznat, a s njim i odgovor na pitanje koja će djevojka ostati bez para. Hoće li Anthony poslušati osjećaje koje je razvio prema Lari ili će odlučiti istražiti novu povezanost s Aljom?

Jedno je sigurno – njegova odluka mogla bi promijeniti sve, a za jednu djevojku nastavak boravka u vili postaje neizvjestan.

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