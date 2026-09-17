Spojler alert! Odluka je u Anthonyjevim rukama: 'Moram slušati svoje srce, zato biram...'

Napetost u vili 'Love Islanda Adria' dosegnula je novu razinu! Islandere je dočekalo ponovno spajanje, a ovoga puta ulozi su posebno visoki – jedna djevojka ostat će bez para, zbog čega bi njezina sudbina i nastavak avanture u vili mogli biti dovedeni u pitanje

Sve oči posebno su bile uprte u Anthonyja. Nakon turbulentnih događaja posljednjih dana, pred njim se našla odluka koja bi mogla potpuno promijeniti odnose u vili.

Dvije djevojke našle su se na njegovu radaru – Lara i nova bombshell djevojka Alja. S Larom je od samog početka imao poseban odnos, no među njima nije nedostajalo nesuglasica, ljubomore i emotivnih trenutaka. S druge strane, dolazak Alje donio je novu energiju, a između nje i Anthonyja također se pojavila posebna povezanost.