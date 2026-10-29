Odluka je u vašim rukama: Glasajte odmah za par koji želite zadržati u vili!

Sve je započelo tajanstvenom porukom koja je sve islandere uputila u ispovjedaonicu. Ondje su parovi morali zajedničkim snagama donijeti tešku odluku i glasati za onaj par za koji smatraju da se najmanje slaže i da je najmanje kompatibilan.
Nakon što su svi obavili svoju dužnost i glasovi bili pažljivo prebrojani, rezultati su otkrili koga islanderi vide kao najslabiju kariku. Najviše glasova za najmanje kompatibilne parove dobili su Stefan i Lidia te Leonarda i Matija.
Ugroženi parovi moraju pred publiku
Nakon objave rezultata, oba ugrožena para morala su stati pred ostale islanderice i islandere. U tom trenutku stigla je nova poruka koja je ionako napetu situaciju dodatno zakomplicirala. Postalo je jasno da su Stefan i Lidia te Leonarda i Matija službeno ugroženi, a njihova daljnja sudbina u showu više nije u rukama njihovih cimera.
O tome tko će nastaviti svoju borbu za ljubav, a tko se mora pozdraviti s vilom, sada odlučuje isključivo publika. Glasanje je otvoreno i traje do sutra u 16 sati, stoga otvorite službenu aplikaciju Love Island Adria i podržite svoje favorite prije nego što bude prekasno!
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