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Love Island Adria

Odluka je u vašim rukama: Glasajte odmah za par koji želite zadržati u vili!

Nakon što su islanderi presudili i proglasili najslabije karike, Stefan i Lidia te Leonarda i Matija našli su se u ozbiljnoj opasnosti, a konačna odluka o njihovom ostanku u vili sada je u vašim rukama

RTL.hr
29.10.2026 22:00

Sve je započelo tajanstvenom porukom koja je sve islandere uputila u ispovjedaonicu. Ondje su parovi morali zajedničkim snagama donijeti tešku odluku i glasati za onaj par za koji smatraju da se najmanje slaže i da je najmanje kompatibilan.

Nakon što su svi obavili svoju dužnost i glasovi bili pažljivo prebrojani, rezultati su otkrili koga islanderi vide kao najslabiju kariku. Najviše glasova za najmanje kompatibilne parove dobili su Stefan i Lidia te Leonarda i Matija.

Stefan i Lidia, Leonarda i Matija, Love Island Adria
Stefan i Lidia, Leonarda i Matija, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ugroženi parovi moraju pred publiku

Nakon objave rezultata, oba ugrožena para morala su stati pred ostale islanderice i islandere. U tom trenutku stigla je nova poruka koja je ionako napetu situaciju dodatno zakomplicirala. Postalo je jasno da su Stefan i Lidia te Leonarda i Matija službeno ugroženi, a njihova daljnja sudbina u showu više nije u rukama njihovih cimera.

O tome tko će nastaviti svoju borbu za ljubav, a tko se mora pozdraviti s vilom, sada odlučuje isključivo publika. Glasanje je otvoreno i traje do sutra u 16 sati, stoga otvorite službenu aplikaciju Love Island Adria i podržite svoje favorite prije nego što bude prekasno!

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

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