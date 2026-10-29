Odluka je u vašim rukama: Glasajte odmah za par koji želite zadržati u vili!

Sve je započelo tajanstvenom porukom koja je sve islandere uputila u ispovjedaonicu. Ondje su parovi morali zajedničkim snagama donijeti tešku odluku i glasati za onaj par za koji smatraju da se najmanje slaže i da je najmanje kompatibilan.

Nakon što su svi obavili svoju dužnost i glasovi bili pažljivo prebrojani, rezultati su otkrili koga islanderi vide kao najslabiju kariku. Najviše glasova za najmanje kompatibilne parove dobili su Stefan i Lidia te Leonarda i Matija.