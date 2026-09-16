Odrasla je među kozama i ovcama na Pelješcu, a sada je ušla u 'Love Island': Marija Tereza otkrila kakvog muškarca traži

Marija Tereza, 28, umjetnica i model s Pelješca, na prvu djeluje nježno i povučeno, ali iza te mirne fasade krije se djevojka koja će bez problema reći što misli. Empatična je i jako joj je stalo do ljudi, ali čim osjeti lošu energiju, manipulaciju ili neiskrenost – prekrižila je osobu.
"Upoznata sam s islanderima, mislim da je dovoljan prvi pogled. Moj tip su tamni, visoki i slatki muškarci. Sviđaju mi se gentlemani koji znaju postupati sa ženama", otkrila je Marija Tereza uoči ulaska u vilu. "Mogu previše razmišljati, posebno kada su odnosi u pitanju", zaključila je Marija Tereza.
Iako nikada nije bila u službenoj vezi, imala je nekoliko dating priča i dvije situationship veze. Danas zna što želi – samopouzdanog, vjernog i empatičnog muškarca koji će je podržavati, imati vlastite ambicije i jednostavno je obožavati. Ne zanimaju je površne veze ni casual odnosi.
Marija je izrazito romantična i ljubav pokazuje kroz dodir, pažnju i male geste. Pamti detalje i očekuje da ih partner pamti jednako dobro. Iako joj treba vremena da napravi prvi korak, kada joj se netko svidi može biti iznenađujuće direktna i spontana.
Odrasla je na Pelješcu u vrlo tradicionalnom okruženju, među kozama, ovcama i kravama na obiteljskoj farmi, ali je oduvijek sanjala o kreativnijem životu. U vilu ulazi jer joj je ljubav najveća želja, ali ne isključuje ni poslovne prilike koje bi joj show mogao donijeti. Ako pronađe ljubav – jackpot. Ako ne, barem će imati nezaboravno iskustvo.
Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.