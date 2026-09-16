Odrasla je među kozama i ovcama na Pelješcu, a sada je ušla u 'Love Island': Marija Tereza otkrila kakvog muškarca traži

Love Island Adria je krenuo na platformi Voyo, a već su se dogodili prvi uzbudljivi obrati! Nakon što su se kandidati spojili, u kuću su ušle prve bombshells i pomutile kandidatima planove! Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo

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Marija Tereza, 28, umjetnica i model s Pelješca, na prvu djeluje nježno i povučeno, ali iza te mirne fasade krije se djevojka koja će bez problema reći što misli. Empatična je i jako joj je stalo do ljudi, ali čim osjeti lošu energiju, manipulaciju ili neiskrenost – prekrižila je osobu. "Upoznata sam s islanderima, mislim da je dovoljan prvi pogled. Moj tip su tamni, visoki i slatki muškarci. Sviđaju mi se gentlemani koji znaju postupati sa ženama", otkrila je Marija Tereza uoči ulaska u vilu. "Mogu previše razmišljati, posebno kada su odnosi u pitanju", zaključila je Marija Tereza.

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Iako nikada nije bila u službenoj vezi, imala je nekoliko dating priča i dvije situationship veze. Danas zna što želi – samopouzdanog, vjernog i empatičnog muškarca koji će je podržavati, imati vlastite ambicije i jednostavno je obožavati. Ne zanimaju je površne veze ni casual odnosi. Marija je izrazito romantična i ljubav pokazuje kroz dodir, pažnju i male geste. Pamti detalje i očekuje da ih partner pamti jednako dobro. Iako joj treba vremena da napravi prvi korak, kada joj se netko svidi može biti iznenađujuće direktna i spontana.

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