Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Oglasila se Lara po izlasku iz 'Love Island Adria': Pogledajte što je poručila svojim pratiteljima!

Popularna islanderica po povratku u stvarnost dočekana je brojnim porukama, TikTok editima i radovima obožavatelja, a njezina reakcija na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju

RTL.hr
30.10.2026 16:00

Nakon što je završila svoju avanturu u prvoj sezoni showa Love Island Adria, simpatična Lara napokon je dočekala trenutak da preuzme svoj mobitel i vidi reakcije publike. A tamo ju je dočekao pravi val podrške fanova koji su iz dana u dan pomno pratili svaki njezin korak u vili.

Lara je odmah počela aktivno dijeliti objave svojih obožavatelja na Instagram pričama. Repostala je brojne TikTok edite, kompilacije najboljih trenutaka iz showa, kao i kreativne usporedbe i zajedničke fotografije s ostalim islandericama. Posebno joj je zapela za oko objava s fotomontažom na kojoj pozira uz Drinu, uz simpatičnu posvetu i emotikone srca, što pokazuje koliko su prijateljstva iz vile ostala snažna.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Obraćanje svima koji je prate

Ipak, svjesna ogromnog broja poruka koje su joj pristizale u inbox u svako doba dana, Lara je odlučila objaviti svoju fotografiju i poslati direktnu poruku svima koji navijaju za nju.

"Svima ću odgovoriti čim stignem, sve vas puno volim i hvala vam za sveee", poručila je emotivna Lara uz niz ružičastih srca.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite - Love Island Adria ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Nakon izlaska iz 'Love Island Adria': Lara i Nikola u kontaktu, evo što im je poručila Anamarija

Pročitaj na Net.hr
Biste li je prepoznali? Borna Kotromanić pokazala kako je izgledala prije gotovo tri desetljeća
Transrodna kraljica estetskih operacija opet ljubi? Jessica Alves uhvaćena s bivšim dečkom
Seka Aleksić rasprodala i drugu Arenu Zagreb pa najavila treću: 'Hvala svima'
Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem
Nevjerojatno nalikuju slavnoj teti: Blizanke iz poznate obitelji ponovno su ukrale pozornost
Katie Holmes zaljubljena do ušiju: S osam godina mlađim partnerom nije skrivala nježnost
Marco Cuccurin o gubitku majke i emotivnoj pjesmi: 'Pet godina nisam otvorio njezin ormar'
Od samozatajne supruge do Prve dame: Ovako se Sanja Milanović mijenjala posljednjih 20 godina
Crnogorski pjevač otkrio detalje iz braka Meline i Harisa: Ovako se ponašala dizajnerica
Karlo je pobjednik slavonskog tjedna, a nagradu će potrošiti na vjenčanje