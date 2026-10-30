Oglasila se Lara po izlasku iz 'Love Island Adria': Pogledajte što je poručila svojim pratiteljima!

Nakon što je završila svoju avanturu u prvoj sezoni showa Love Island Adria, simpatična Lara napokon je dočekala trenutak da preuzme svoj mobitel i vidi reakcije publike. A tamo ju je dočekao pravi val podrške fanova koji su iz dana u dan pomno pratili svaki njezin korak u vili.

Lara je odmah počela aktivno dijeliti objave svojih obožavatelja na Instagram pričama. Repostala je brojne TikTok edite, kompilacije najboljih trenutaka iz showa, kao i kreativne usporedbe i zajedničke fotografije s ostalim islandericama. Posebno joj je zapela za oko objava s fotomontažom na kojoj pozira uz Drinu, uz simpatičnu posvetu i emotikone srca, što pokazuje koliko su prijateljstva iz vile ostala snažna.