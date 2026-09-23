Oho! Nova bombshellica bacila je udicu, a Roberto priznao: 'Otvoren sam za upoznavanje!'

Anja je pred svim Islanderima otvoreno priznala tko joj je u sekundi zapeo za oko, ne mareći previše za činjenicu da dotični muškarac u vili već gradi ozbiljnu priču:

"Kada sam vas prvi put vidjela, najprije mi je pao u oko Roberto!"

Dodala je kako ju je opčinio njegov karakter i iznimno opušten pristup, dajući mu do znanja da je došla s jasnom namjerom da ga bliže upozna.