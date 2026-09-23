Oho! Nova bombshellica bacila je udicu, a Roberto priznao: 'Otvoren sam za upoznavanje!'

Anja je pred svim Islanderima otvoreno priznala tko joj je u sekundi zapeo za oko, ne mareći previše za činjenicu da dotični muškarac u vili već gradi ozbiljnu priču:
"Kada sam vas prvi put vidjela, najprije mi je pao u oko Roberto!"
Dodala je kako ju je opčinio njegov karakter i iznimno opušten pristup, dajući mu do znanja da je došla s jasnom namjerom da ga bliže upozna.
Roberto šokirao stavom: Loren na staklenim nogama?
Iako su mnogi očekivali da će Roberto, koji s Loren važi za jedan od najčvršćih parova na otoku, odmah postaviti jasne granice, njegov je odgovor iznenadio sve castere u vili. Umjesto da saseče flert u korijenu, Roberto je ostavio opasno otvoren prostor za novu romansu:
"Otvoren sam za svaki razgovor, za svako upoznavanje. Sigurno ne bih sad razmišljao samo o jednoj osobi i gotovo!"
Dok cure u vili s nestrpljenjem i strepnjom čekaju povratak svojih partnera, pitanje je trenutka kada će do Loren doprijeti vijest o Robertovoj "otvorenosti". Slijedi li brutalan sukob i raspad najjačeg para u vili? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.