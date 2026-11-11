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Love Island Adria

Omiljena Lara oduševila elegantnom kombinacijom i poručila: 'Jako sam sretna što imam sve vas oko mene'

Jedna od najomiljenijih islanderica prve sezone 'Love Island Adria' zablistala je u spektakularnoj crnoj svjetlucavoj haljini s otvorenim leđima, a njezina dirljiva poruka s društvenih mreža oduševila je fanove

RTL.hr
11.11.2026 22:20

Nakon što su se ugasile kamere popularnog showa na Tenerifeu, ekipa se ponovno okupila na glamuroznoj proslavi povodom rekordne gledanosti i velikog uspjeha prve sezone. Među brojnim uzvanicima, posebnu pažnju privukla je prelijepa Lara. Pojavila se u elegantnoj, dugoj crnoj haljini ukrašenoj svjetlucavim detaljima i odvažnim prorezima koji su naglasili njezinu figuru, dok je poziranje ispred cvjetne pozadine i na stepenicama oduševilo njezine pratitelje.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Uz zapanjujuće fotografije koje su odmah prikupile tisuće lajkova, Lara je uputila i emotivne riječi zahvale:

"Zauvek zahvalna na ovoj prilici, i divnim ljudima koju su bili uz mene protekla dva meseca. Jedno veliko hvala za sve vas koji me podržavate, volite i smijete kraj malih ekrana. Jako sam sretna što imam sve vas oko mene," poručila je u objavi.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Reakcije ne prestaju stizati

U moru komentara podrške i komplimenata na račun njezine besprijekorne modne kombinacije, istaknula se i ona zabavna reakcija bivšeg islandera Tonija, koji je u svom stilu poručio: "Omg koliko lijepa cura, jel mi je može neko sredit?"

Larina toplina i iskrena sreća pokazuju da je najveća pobjeda zapravo ljubav i podrška publike koju je stekla tijekom ovog nezaboravnog putovanja.

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