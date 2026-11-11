Omiljena Lara oduševila elegantnom kombinacijom i poručila: 'Jako sam sretna što imam sve vas oko mene'

Jedna od najomiljenijih islanderica prve sezone 'Love Island Adria' zablistala je u spektakularnoj crnoj svjetlucavoj haljini s otvorenim leđima, a njezina dirljiva poruka s društvenih mreža oduševila je fanove

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Nakon što su se ugasile kamere popularnog showa na Tenerifeu, ekipa se ponovno okupila na glamuroznoj proslavi povodom rekordne gledanosti i velikog uspjeha prve sezone. Među brojnim uzvanicima, posebnu pažnju privukla je prelijepa Lara. Pojavila se u elegantnoj, dugoj crnoj haljini ukrašenoj svjetlucavim detaljima i odvažnim prorezima koji su naglasili njezinu figuru, dok je poziranje ispred cvjetne pozadine i na stepenicama oduševilo njezine pratitelje.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Uz zapanjujuće fotografije koje su odmah prikupile tisuće lajkova, Lara je uputila i emotivne riječi zahvale: "Zauvek zahvalna na ovoj prilici, i divnim ljudima koju su bili uz mene protekla dva meseca. Jedno veliko hvala za sve vas koji me podržavate, volite i smijete kraj malih ekrana. Jako sam sretna što imam sve vas oko mene," poručila je u objavi.

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