'On je jako pametan jer samo šuti i sluša!': Alja bez dlake na jeziku o Valentinu

Djevojke su dobile nimalo jednostavan zadatak morale su odabrati s kojim islanderom žele poljubac, s kim bi ušle u brak, a kome će bez oklijevanja poslužiti sočnu pitu izravno u glavu.
Dok je brak predstavljao najviši oblik poštovanja i simpatija, pita u glavu bila je jasan znak nezadovoljstva i negativnih emocija. Iako se čini da su se mnoge karte u vili već posložile, jedna je odluka izazvala potpunu nevjericu!
Valentin 'husband material', a onda uslijedio hladan tuš!
Valentin je u ovom izazovu apsolutno dominirao kada je u pitanju brak dobio je najviše prstenja, a mnoge su ga islanderke bez oklijevanja opisale kao pravi "husband material" i najispravnijeg dečka u cijeloj vili.
No, baš u trenutku kada se činilo da uživa potpunu naklonost djevojaka, uslijedio je neočekivani preokret. Alja mu je pred svima servirala pitu u glavu, što je izazvalo opće zaprepaštenje u vili, a posebno kod Valentinove partnerice Drine.
Alja pred Drinom i Anjom objasnila svoj potez
Nešto kasnije, Alja je odlučila razjasniti pozadinu svog poteza u razgovoru s Anjom i zatečenom Drinom, iskreno priznavši što je zapravo smeta kod inače mirnog i staloženog Valentina.
"Dobar je momak, sve top, ali ne volim da netko tko nije bio u nekoj situaciji daje savjete i ponaša se na neki način prema drugima. Jedno je šala, a drugo savjet. Ne sviđa mi se što provocira ljude", otkrila je Alja bez dlake na jeziku.
'Jako je pametan jer ponekad samo šuti...'
Alja se tu nije zaustavila, nego je dodatno analizirala Valentinovo ponašanje i taktiku u vili, istaknuvši kako njegova suzdržanost nije nužno ono za što se predstavlja:
"On zna sve, jer on samo sluša i onda je jako pametan jer ponekad samo šuti. I to je jako pametno", zaključila je Alja, dajući do znanja da nije nasjela na njegovu ulogu 'dečka bez mane'.
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