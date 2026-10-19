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Love Island Adria

'On je jako pametan jer samo šuti i sluša!': Alja bez dlake na jeziku o Valentinu

Novi dnevni izazov na Tenerifeu donio je pravu buru emocija, neočekivane preokrete i otvorene reakcije među islanderima!

RTL.hr
19.10.2026 22:10

Djevojke su dobile nimalo jednostavan zadatak morale su odabrati s kojim islanderom žele poljubac, s kim bi ušle u brak, a kome će bez oklijevanja poslužiti sočnu pitu izravno u glavu.

Dok je brak predstavljao najviši oblik poštovanja i simpatija, pita u glavu bila je jasan znak nezadovoljstva i negativnih emocija. Iako se čini da su se mnoge karte u vili već posložile, jedna je odluka izazvala potpunu nevjericu!

Valentin 'husband material', a onda uslijedio hladan tuš!

Valentin je u ovom izazovu apsolutno dominirao kada je u pitanju brak dobio je najviše prstenja, a mnoge su ga islanderke bez oklijevanja opisale kao pravi "husband material" i najispravnijeg dečka u cijeloj vili.

No, baš u trenutku kada se činilo da uživa potpunu naklonost djevojaka, uslijedio je neočekivani preokret. Alja mu je pred svima servirala pitu u glavu, što je izazvalo opće zaprepaštenje u vili, a posebno kod Valentinove partnerice Drine.

Alja i Valentin, Love Island Adria
Alja i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja pred Drinom i Anjom objasnila svoj potez

Nešto kasnije, Alja je odlučila razjasniti pozadinu svog poteza u razgovoru s Anjom i zatečenom Drinom, iskreno priznavši što je zapravo smeta kod inače mirnog i staloženog Valentina.

"Dobar je momak, sve top, ali ne volim da netko tko nije bio u nekoj situaciji daje savjete i ponaša se na neki način prema drugima. Jedno je šala, a drugo savjet. Ne sviđa mi se što provocira ljude", otkrila je Alja bez dlake na jeziku.

Valentin, Love Island Adria
Valentin, Love Island Adria FOTO: RTL

'Jako je pametan jer ponekad samo šuti...'

Alja se tu nije zaustavila, nego je dodatno analizirala Valentinovo ponašanje i taktiku u vili, istaknuvši kako njegova suzdržanost nije nužno ono za što se predstavlja:

"On zna sve, jer on samo sluša i onda je jako pametan jer ponekad samo šuti. I to je jako pametno", zaključila je Alja, dajući do znanja da nije nasjela na njegovu ulogu 'dečka bez mane'.

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