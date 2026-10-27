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Love Island Adria

'On je mene toliko razuvjerio': Lidia priznala da je bacila oko na Anthonyja

Nakon što je njezina kratka romansa s Lukom završila, Lidia je pronašla novu 'metu', a u razgovoru s novom bombshellicom je priznala što osjeća

RTL.hr
27.10.2026 14:00

Uzbuđenjima u showu Love Island Adria jednostavno nema kraja. Nakon što su burni tjedni donijeli brojne preokrete, prekid odnosa i nove romanse, u vili se ponovno karte miješaju. Dok Luka svoju priču gradi s Mili, njegova bivša odabranica Lidia okrenula je novi list i bacila oko na – Anthonyja.

Leonarda i Lidia, Love Island Adria
Leonarda i Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iskreni razgovor s Leonardom

Da se situacija opasno zahuktava, doznalo se tijekom opuštenog razgovora između Lidije i nove bombshellice Leonarde. Dok su razmjenjivale dojmove o događanjima u vili, Leonarda je brzo primijetila kemiju koja se valja iza brda.

"Baš imate dobru vibru ti i Anthony", dometnula je Leonarda uz osmijeh, pogodivši Lidiju 'u sridu'.

Lidia se na ove riječi odmah posramila i slatko nasmijala, ne skrivajući da joj prijaju komplimenti. Kada ju je Leonarda direktno upitala koga bi izabrala sada, Lidia se uz sramežljiv osmijeh otvorila i priznala koliko se heroj njezinih interesa promijenio u njezinim očima.

"Kad sam ušla tek ne, ali nekako smo se skontali. Za ponašanje mislila sam da je nezreo, on je mene toliko razuvjerio...", priznala je Lidia uz osmijeh.

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Jasni znakovi simpatija

Da su njezine simpatije prema Anthonyju i više nego očite, primijetila je i sama Leonarda, istaknuvši kako se na Lidiji i njezinim reakcijama jasno vidi koliko joj se on zapravo sviđa.

Dok se Luka potpuno posvetio Mili, s kojom provodi svaki slobodni trenutak i gradi stabilan odnos, Lidia je pokazala da je spremna za nova uzbuđenja. 

Lidia, Love Island Adria
Lidia, Love Island Adria FOTO: RTL

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Leonarda stiže u Love Island Adria: 'Ima prelijepe oči, odmah idem u napad na Luku'

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