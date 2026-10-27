'On je mene toliko razuvjerio': Lidia priznala da je bacila oko na Anthonyja

Uzbuđenjima u showu Love Island Adria jednostavno nema kraja. Nakon što su burni tjedni donijeli brojne preokrete, prekid odnosa i nove romanse, u vili se ponovno karte miješaju. Dok Luka svoju priču gradi s Mili, njegova bivša odabranica Lidia okrenula je novi list i bacila oko na – Anthonyja.
Iskreni razgovor s Leonardom
Da se situacija opasno zahuktava, doznalo se tijekom opuštenog razgovora između Lidije i nove bombshellice Leonarde. Dok su razmjenjivale dojmove o događanjima u vili, Leonarda je brzo primijetila kemiju koja se valja iza brda.
"Baš imate dobru vibru ti i Anthony", dometnula je Leonarda uz osmijeh, pogodivši Lidiju 'u sridu'.
Lidia se na ove riječi odmah posramila i slatko nasmijala, ne skrivajući da joj prijaju komplimenti. Kada ju je Leonarda direktno upitala koga bi izabrala sada, Lidia se uz sramežljiv osmijeh otvorila i priznala koliko se heroj njezinih interesa promijenio u njezinim očima.
"Kad sam ušla tek ne, ali nekako smo se skontali. Za ponašanje mislila sam da je nezreo, on je mene toliko razuvjerio...", priznala je Lidia uz osmijeh.
Jasni znakovi simpatija
Da su njezine simpatije prema Anthonyju i više nego očite, primijetila je i sama Leonarda, istaknuvši kako se na Lidiji i njezinim reakcijama jasno vidi koliko joj se on zapravo sviđa.
Dok se Luka potpuno posvetio Mili, s kojom provodi svaki slobodni trenutak i gradi stabilan odnos, Lidia je pokazala da je spremna za nova uzbuđenja.
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