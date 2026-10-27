'On je mene toliko razuvjerio': Lidia priznala da je bacila oko na Anthonyja

Uzbuđenjima u showu Love Island Adria jednostavno nema kraja. Nakon što su burni tjedni donijeli brojne preokrete, prekid odnosa i nove romanse, u vili se ponovno karte miješaju. Dok Luka svoju priču gradi s Mili, njegova bivša odabranica Lidia okrenula je novi list i bacila oko na – Anthonyja.

Da se situacija opasno zahuktava, doznalo se tijekom opuštenog razgovora između Lidije i nove bombshellice Leonarde. Dok su razmjenjivale dojmove o događanjima u vili, Leonarda je brzo primijetila kemiju koja se valja iza brda.

"Baš imate dobru vibru ti i Anthony", dometnula je Leonarda uz osmijeh, pogodivši Lidiju 'u sridu'.

Lidia se na ove riječi odmah posramila i slatko nasmijala, ne skrivajući da joj prijaju komplimenti. Kada ju je Leonarda direktno upitala koga bi izabrala sada, Lidia se uz sramežljiv osmijeh otvorila i priznala koliko se heroj njezinih interesa promijenio u njezinim očima.

"Kad sam ušla tek ne, ali nekako smo se skontali. Za ponašanje mislila sam da je nezreo, on je mene toliko razuvjerio...", priznala je Lidia uz osmijeh.