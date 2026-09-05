Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Jesen na RTL-u Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Ona će im biti obitelj, a on će ih bockati iz kabine: Dragana Mićalović i Saša Lozar spremni za 'Love Island Adria'

Od 13. rujna ekskluzivno na platformi Voyo kreće 'Love Island Adria', a uz luksuznu vilu na sunčanim Tenerifima, više od 50 kamera i nagradu od 50.000 eura, ključnu ulogu u građenju atmosfere imat će voditeljski i komentatorski dvojac - glumica Dragana Mićalović i poznati glazbenik te radijski voditelj Saša Lozar

RTL.hr
05.09.2026 12:00

Njih dvoje u projekt 'Love Island Adria' ulaze s potpuno različitim, ali savršeno komplementarnim zadacima: dok Dragana kandidatima planira pružiti toplinu i osjećaj doma u izolaciji, Saša iz komentatorske kabine spremno čeka njihovu nesmotrenost i spontani trenutak.

Dragana kao sigurna luka u izolaciji

Za poznatu glumicu ovo je prvi veliki voditeljski angažman i značajan izlazak iz zone komfora. No, njezin pristup od samog je početka jasan - želi unijeti empatiju u format koji je inače poznat po dramatičnim zapletima i napetim odnosima.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Moj zadatak je biti dio obitelji svim tim ljudima koji će biti na otoku. Želim biti netko tko je tu za njih u svakom trenutku, tko će ih saslušati i tko ne ide protiv njih, nego s njima, uz njih i za njih", poručuje Dragana.

Kao "draga Gaga", voditeljica naglašava da će islanderi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije u njoj imati osobu od povjerenja, oslonac i zaštitnički glas kada tenzije na otoku postanu previsoke.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Saša iz kabine donosi britki radijski humor

S druge strane mikrofona nalazi se Saša Lozar, čiji će prepoznatljivi glas i humor pratiti svaki korak natjecatelja. Saša u projekt donosi godine radijskog iskustva u kojem je brza improvizacija ključna za održavanje dinamičnog ritma.

Pročitajte još
Saša Lozar kao glas 'Love Islanda Adria' za RTL.hr: 'Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - komentirat ćemo!'

"Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - naravno da ćemo je komentirati! Najgore bi bilo da zvučim kao da čitam vremensku prognozu. Radio me naučio da ne moraš uvijek ići tamo gdje si krenuo, pa jedva čekam vidjeti što će nam islanderi pripremiti", ističe Lozar.

Saša Lozar
Saša Lozar FOTO: tomislav miletić-pixsell

Gledatelji dobivaju daljinski upravljač nad tuđim emocijama

Uz ovaj voditeljsko-komentatorski balans, 'Love Island Adria' donosi i ključnu inovaciju - pametnu mobilnu aplikaciju putem koje će gledatelji izravno odlučivati o sudbinama parova. Publika će jednim klikom slati natjecatelje na neočekivane spojeve, razbijati veze i krojiti tko ostaje u vili, a tko pakira kofere.

Kombinacija Draganine empatije, Sašinog oštrog humora i potpune kontrole u rukama gledatelja showa 'Love Island Adria' garantira da od nedjelje, 13. rujna, pod španjolskim suncem neće biti ni sekunde dosade.

love island adria voyohr rtlhr dragana mićalović saša lozar
Love Island Adria

Voditeljica 'Love Islanda' mogla bi postati nova Bondova djevojka: Tko je zapravo Maya Jama?

Moglo bi te zanimati

Saša Lozar kao glas 'Love Islanda Adria' za RTL.hr: 'Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - komentirat ćemo!'

Gledatelji oduševljeni Sašom Lozarom u 'Love Islandu Adria': 'Znači hit'

Voditeljica 'Love Islanda Adria' o spektaklu koji stiže na Voyo: 'Moj zadatak je da budem dio obitelji svim tim ljudima na otoku'

Mislite da znate kako funkcionira 'Love Island'? Ova pravila mogla bi vas iznenaditi

ANKETA Što vam je najveći 'red flag' kod potencijalnog partnera?

Voditeljica 'Love Islanda Adria' Dragana Mićalović podijelila brutalan savjet o dopisivanju: 'Možda je vrijeme za realan život'

Pročitaj na Net.hr
Poznate mame na jednom mjestu: Pogledajte tko je sve uživao na Kids Partyju
Bivša finalistica 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesanu figuru i preplanuli ten
Stigla konkurencija kraljici Torcide: Hoće li vatrena Tania preuzeti tron splitske WAGsice?
Saša Matić sa suprugom stigao na slavlje kod Prijovićke: Lijepa Anđelija ukrala svu pažnju
Poznati komičar podijelio devastirajuće vijesti: 'Naš dječak umro je ubrzo nakon poroda'
Za njima su se okretali diljem Hrvatske: 25 fotografija ljepotica koje su obilježile tjedan
Saša Lozar o ulozi naratora 'Love Island Adrije': 'Bit će dosta Saše, neću stvarati nikakav lik'
Ovo je navodno razlog zbog kojeg se supruga Zdravka Čolića rijetko pojavljuje u javnosti
Sandra Bagarić u bikiniju pokazala kako uživa u prvim rujanskim danima
Tko je sve stigao? Ekskluzivno predstavljena RTL-ova kriminalistička serija 'Specijalisti Zagreb'