Ona će im biti obitelj, a on će ih bockati iz kabine: Dragana Mićalović i Saša Lozar spremni za 'Love Island Adria'

Njih dvoje u projekt 'Love Island Adria' ulaze s potpuno različitim, ali savršeno komplementarnim zadacima: dok Dragana kandidatima planira pružiti toplinu i osjećaj doma u izolaciji, Saša iz komentatorske kabine spremno čeka njihovu nesmotrenost i spontani trenutak.
Dragana kao sigurna luka u izolaciji
Za poznatu glumicu ovo je prvi veliki voditeljski angažman i značajan izlazak iz zone komfora. No, njezin pristup od samog je početka jasan - želi unijeti empatiju u format koji je inače poznat po dramatičnim zapletima i napetim odnosima.
"Moj zadatak je biti dio obitelji svim tim ljudima koji će biti na otoku. Želim biti netko tko je tu za njih u svakom trenutku, tko će ih saslušati i tko ne ide protiv njih, nego s njima, uz njih i za njih", poručuje Dragana.
Kao "draga Gaga", voditeljica naglašava da će islanderi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije u njoj imati osobu od povjerenja, oslonac i zaštitnički glas kada tenzije na otoku postanu previsoke.
Saša iz kabine donosi britki radijski humor
S druge strane mikrofona nalazi se Saša Lozar, čiji će prepoznatljivi glas i humor pratiti svaki korak natjecatelja. Saša u projekt donosi godine radijskog iskustva u kojem je brza improvizacija ključna za održavanje dinamičnog ritma.
"Nisam došao biti zločest, ali ako netko napravi glupost - naravno da ćemo je komentirati! Najgore bi bilo da zvučim kao da čitam vremensku prognozu. Radio me naučio da ne moraš uvijek ići tamo gdje si krenuo, pa jedva čekam vidjeti što će nam islanderi pripremiti", ističe Lozar.
Gledatelji dobivaju daljinski upravljač nad tuđim emocijama
Uz ovaj voditeljsko-komentatorski balans, 'Love Island Adria' donosi i ključnu inovaciju - pametnu mobilnu aplikaciju putem koje će gledatelji izravno odlučivati o sudbinama parova. Publika će jednim klikom slati natjecatelje na neočekivane spojeve, razbijati veze i krojiti tko ostaje u vili, a tko pakira kofere.
Kombinacija Draganine empatije, Sašinog oštrog humora i potpune kontrole u rukama gledatelja showa 'Love Island Adria' garantira da od nedjelje, 13. rujna, pod španjolskim suncem neće biti ni sekunde dosade.