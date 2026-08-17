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Love Island Adria

Ona će voditi 'Love Island Adriju': Glumila je u hit-serijama, a njezinu slavnu sestru svi znate

Poznata srpska glumica Dragana Mićalović, koju je publika upoznala kroz brojne uspješne televizijske i kazališne uloge, uskoro će se okušati u sasvim novom profesionalnom izazovu

RTL.hr
17.08.2026 16:00

Glumica Dragana Mićalović prihvatila je voditeljsku ulogu u regionalnoj verziji popularnog dating showa 'Love Island Adria'. Bit će to njezino prvo iskustvo u ulozi voditeljice, ali i značajan odmak od glumačke karijere po kojoj je dosad bila prepoznatljiva.

Glumački put obilježen upornošću

Dragana Mićalović odrasla je u poznatoj umjetničkoj obitelji. Njezin otac Dragan bio je glumac, dok je starija sestra Sloboda Mićalović danas jedno od najpoznatijih glumačkih imena u regiji. Obiteljsko nasljeđe Dragana nije doživljavala kao teret, već kao dodatnu odgovornost i motivaciju.

Dragana Mićalović, Love Island Adria
Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ljubav prema glumi naslijedila je od oca, uz kojeg je upoznala 'čari kazališta i uzbuđenje scene', no put do profesionalne karijere nije prošao bez prepreka. Nakon što 2015. godine nije uspjela upisati Fakultet dramskih umjetnosti, nastavila je slijediti svoj cilj. Diplomirala je na Fakultetu za kulturu i medije, a 2019. godine upisala je glumu na Fakultetu suvremenih umjetnosti, uvjerena da se sve dogodilo upravo onda kada je trebalo.

Od prvih uloga do velike popularnosti

Pred kamerama se prvi put pojavila 2010. godine u tinejdžerskoj seriji 'Priđi bliže', dok joj je veću prepoznatljivost donijela uloga Kasije u seriji 'Sinđelići'. Uslijedile su zapažene uloge u popularnim serijama 'Istine i laži' i 'Igra sudbine', kojima se dodatno učvrstila među prepoznatljivim glumicama svoje generacije.

Love Island Adria - Dragana Mićalović
Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Uspjehe je ostvarila i na kazališnim daskama. Za naslovnu ulogu u predstavi 'Ana Karenjina' 2021. godine dobila je nagradu 'Zoranov brk'. Za sebe kaže da je izrazito odgovorna i 'control freak', što se odražava i na njezin odnos prema poslu. Snimanja joj nerijetko traju i po 12 sati, a upravo rad, trud i upornost smatra važnim dijelom uspjeha.

'Vjerujem da čovjek treba slijediti svoje snove i ići za onim što želi najiskrenijeg srca i s puno volje, truda i rada', izjavila je.

Love Island Adria - Dragana Mićalović
Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Novi izazov izvan zone komfora

'Love Island Adria' snimat će se na Tenerifima, a na platformu Voyo stiže na jesen. Za Draganu će ovaj angažman predstavljati nešto sasvim drukčije od svega što je dosad radila, a priznala je i da ju je upravo izlazak iz zone komfora privukao ponudi.

U showu neće imati ulogu nekoga tko procjenjuje ili osuđuje poteze kandidata. Umjesto toga, trebala bi im biti podrška i rame za plakanje, ali i svojevrsni 'jedini član obitelji' dok u izolaciji vile prolaze kroz ljubavne uspone, padove i odnose s ostalim kandidatima.

dragana mićalović love island adria
Love Island Adria

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