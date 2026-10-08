'Ona je jako proračunata i neiskrena osoba': Jedna djevojka u vili našla se na žestokoj meti ostalih

U vili showa 'Love Island Adria' strasti se ne smiruju, a u samom središtu najnovijeg skandala našla se Alisa

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Djevojke više nisu mogle suspregnuti sumnje u Alisine prave namjere pa su odlučile otvoriti sve karte. Atmosfera je dosegla točku usijanja kada je Anja pred svima izrekla ono o čemu se već danima šapuće po vili: "Sve što mi ona priča pokušavam razumjeti, ali jednostavno ne mogu. Alisa je jako proračunata i neiskrena osoba!", oštro je poručila Anja. Sama Alisa priznala je pred kamerama kako se osjećala potpuno stjeranom u kut dok su je djevojke rešetale pitanjima. Posebno ju je pogodilo što su joj izravno skrenule pozornost na to kako njezino ponašanje sa strane izgleda izuzetno proračunato.

icon-expand icon-close icon-close Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mijenjanje simpatija preko noći: Od Luke do Anthonyja

Ono što je izazvalo najviše bijesa i frustracija među otočankama bilo je Alisino neprestano mijenjanje meta. Djevojke su zajednički krenule analizirati čitav niz njezinih brzopoteznih izbora od samog ulaska u show: "Prvi put čujem da dođeš u vilu i da ti se nitko fizički ne sviđa", komentirala je jedna od curama vidno zbunjena njezinom taktikom. Zatim su je podsjetile na kronologiju njezinih simpatija prvo joj se svidio Luka, zatim Valentin, pa je naprasno izjavila kako joj se fizički ipak najviše sviđa Nikola uz komentar da je to bio "dobar zagrljaj". Na koncu, na opće iznenađenje svih, njezin glavni izbor preko noći postao je Anthony.

icon-expand Anja, Alja, Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Prijateljski poljubac' koji nitko u vili ne kupuje