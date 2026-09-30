'Ona ne govori istinu, došla je igrati igru!': Evo što su cure u vili zamjerile bombshellici Alisi nakon spoja s Valentinom

Nakon što su se Valentin i Alisa vratili sa spoja s predivnim pogledom na ocean, cure predvođene Drinom, Larom i Mili i jedva su dočekale saznati sočne detalje. No, umjesto iskrenih odgovora, naletjele su na zid i pomno pripremljene fraze. Iako je Valentin ispričao poslije sve Drini kako bi je uvjerio da mu je ona i dalje apsolutni prioritet, Alisino ponašanje postalo je glavna tema ženskih tračeva na ležaljkama:
"Sve je onako dosta diplomatski. Diplomatski su joj i odgovori... Mislim da baš onako proračunato pazi što da kaže!"
Ženski front protiv Alise: 'Nije rekla ni četvrtinu istine!'
Analizirajući svaku njezinu rečenicu, Islanderice su vrlo brzo došle do jedinog mogućeg zaključka nova cura opasno muti vodu, skriva karte i ispituje teren s vrlo jasnom namjerom:
"Nije došla očigledno da bude iskrena, nego je došla da igra. Uopće ne mogu pretpostaviti koji će biti njezin sljedeći potez."
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