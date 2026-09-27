Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'

Iako je njihov početak bio iznimno dramatičan podsjetimo, Luka je kao naknadni bombshell izabrao Anju i time izbacio Taru iz vile čarolija između ovo dvoje natjecatelja trajala je vrlo kratko. Kemija je u potpunosti nestala, a nakon što se Anja prvo požalila ostalim stanarima na njegovo ponašanje, uslijedio je žestok razgovor oči u oči koji je označio definitivan kraj ove kratke romanse.
Svađa zbog dodira i komunikacije: 'Rekla sam ti pet puta!'
Razgovor je započeo Luka, pokušavajući opipati teren i spasiti što se spasiti dade: "Može i bolje između nas..."
No, Anja je imala sasvim drugačiji plan. Umjesto građenja odnosa, sasula mu je u lice sve što joj već danima smeta, ne skrivajući koliko ju je iziritirao njegov pristup:
"Misliš li da je normalno kad ja kažem pet puta da mi je vruće i da me ne diraš kad mi je vruće?! Nije mi se sviđalo da ja nešto kažem, a ti meni samo 'ok'..."
Zatečeni Luka odmah je prešao u obrambeni stav, zamjerajući joj što je problem prešutjela u trenutku kada se dogodio: "Što mi to nisi tad rekla, prvi put? Samo si odjednom takva..."
'Ja ne trebam dijete, nego muškarca!'
Tenzije su dodatno porasle kada je Anja odlučila postaviti ultimatuma i dovesti u pitanje njegovu zrelost, uputivši mu rečenicu koja je prilično zaboljela:
"Ja ne trebam dijete, nego muškarca! Sad je na tebi da napraviša svoje najbolje."
Vidno isprovociran njezinim riječima, Luka joj nije ostao dužan pa je kroz ironiju odgovorio na pritisak koji se stavlja na muški dio vile: "Uvijek mora muškarac da napravi svoje najbolje..."
Ekspresni preokret: Anja već gleda prema novom dečku!
Nakon što su službeno raskrstili i stavili točku na svoj odnos, Anja nije gubila vrijeme na tugovanje. Odmah je pred kamerama otkrila svoj novi plan i priznala kako joj je za oko zapeo novopridošli 22-godišnji osobni trener Stefan:
"Sad kad smo završili s Lukom, mogu se fokusirati na Stefana!"
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