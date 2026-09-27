Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'

Kemija je u potpunosti nestala, a nakon što se Anja prvo požalila ostalim Islanderima na njegovo ponašanje, uslijedio je žestok razgovor oči u oči koji je označio definitivan kraj ove kratke romanse

RTL.hr
27.09.2026 22:30

Iako je njihov početak bio iznimno dramatičan podsjetimo, Luka je kao naknadni bombshell izabrao Anju i time izbacio Taru iz vile čarolija između ovo dvoje natjecatelja trajala je vrlo kratko. Kemija je u potpunosti nestala, a nakon što se Anja prvo požalila ostalim stanarima na njegovo ponašanje, uslijedio je žestok razgovor oči u oči koji je označio definitivan kraj ove kratke romanse.

Svađa zbog dodira i komunikacije: 'Rekla sam ti pet puta!'

Razgovor je započeo Luka, pokušavajući opipati teren i spasiti što se spasiti dade: "Može i bolje između nas..."

No, Anja je imala sasvim drugačiji plan. Umjesto građenja odnosa, sasula mu je u lice sve što joj već danima smeta, ne skrivajući koliko ju je iziritirao njegov pristup:

"Misliš li da je normalno kad ja kažem pet puta da mi je vruće i da me ne diraš kad mi je vruće?! Nije mi se sviđalo da ja nešto kažem, a ti meni samo 'ok'..."

Zatečeni Luka odmah je prešao u obrambeni stav, zamjerajući joj što je problem prešutjela u trenutku kada se dogodio: "Što mi to nisi tad rekla, prvi put? Samo si odjednom takva..."

Luka, Anja, Love Island Adria
Luka, Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ja ne trebam dijete, nego muškarca!'

Tenzije su dodatno porasle kada je Anja odlučila postaviti ultimatuma i dovesti u pitanje njegovu zrelost, uputivši mu rečenicu koja je prilično zaboljela:

"Ja ne trebam dijete, nego muškarca! Sad je na tebi da napraviša svoje najbolje."

Vidno isprovociran njezinim riječima, Luka joj nije ostao dužan pa je kroz ironiju odgovorio na pritisak koji se stavlja na muški dio vile: "Uvijek mora muškarac da napravi svoje najbolje..."

Anja, Luka, Love Island Adria
Anja, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ekspresni preokret: Anja već gleda prema novom dečku!

Nakon što su službeno raskrstili i stavili točku na svoj odnos, Anja nije gubila vrijeme na tugovanje. Odmah je pred kamerama otkrila svoj novi plan i priznala kako joj je za oko zapeo novopridošli 22-godišnji osobni trener Stefan:

"Sad kad smo završili s Lukom, mogu se fokusirati na Stefana!"

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony love island adria anja love island adria
Love Island Adria

Proradile stare strasti! Anthony i Alja se bacili u flert: 'Nas dvoje imamo kemije, ne možemo lagati'

Moglo bi te zanimati

Spojler alert! Novi prezgodni bombshell u rano jutro iznenadio Islandere: 'Dobar sam zavodnik'

Valentin priznao: 'Ja nikada prvi ne prilazim curama. Bio sam u tri veze i sve tri su meni prve prišle'

Valentin otkrio da je feminist: 'Nisam za jednakost, ja sam za matrijarhat!'

Anja razotkrila lažni sjaj u vili: 'Mili, Gašper, Loren, Roberto, Drina i Valentin nisu iskreni u odnosima'

Kako je atraktivna Slovenka ukrala show: Alja u 'Love Island Adria' ušla bez dlake na jeziku

Ovo su svi kandidati koji su dosad ispali iz 'Love Islanda Adria': Njihova avantura u vili je završila

Pročitaj na Net.hr
Lidija Bačić u zavodničkom izdanju: Ružičastim kupaćim kostimom oduševila obožavatelje
Remi o albumu 'Gola', kćeri i tetovažama: 'Tri vrapca predstavljaju moju obitelj'
Miro Ungar progovorio o 42 godine mlađoj supruzi: 'Možda neka druga ne bi to mogla'
Haljina joj se raspala usred koncerta, fanovi je sasuli: 'Izgleda kao mokar WC papir'
Član Nirvane bio je zadarski gimnazijalac: 'Jedna stvar me gotovo spasila...'
Varaždinska špica vrvjela zgodnim djevojkama, ali brineta je zasjenila sve
Nakon burnog prekida Ana Nikolić i Rale ponovno su zajedno
Od bogate nasljednice do istaknute poduzetnice: Kako se Iva Todorić mijenjala kroz godine?
Nije bio ljepotan, nije imao ni milijune, a osvajao je najveće ljepotice: U čemu je bila tajna?
Roko Blažević o nastupu na Emmyjima: 'Bio sam na pravom mjestu u pravo vrijeme'