Ona već gleda drugog? Anja i Luka prekinuli odnos: 'Ja ne trebam dijete pored sebe, meni treba muškarac'

Iako je njihov početak bio iznimno dramatičan podsjetimo, Luka je kao naknadni bombshell izabrao Anju i time izbacio Taru iz vile čarolija između ovo dvoje natjecatelja trajala je vrlo kratko. Kemija je u potpunosti nestala, a nakon što se Anja prvo požalila ostalim stanarima na njegovo ponašanje, uslijedio je žestok razgovor oči u oči koji je označio definitivan kraj ove kratke romanse.

Razgovor je započeo Luka, pokušavajući opipati teren i spasiti što se spasiti dade: "Može i bolje između nas..."

No, Anja je imala sasvim drugačiji plan. Umjesto građenja odnosa, sasula mu je u lice sve što joj već danima smeta, ne skrivajući koliko ju je iziritirao njegov pristup:

"Misliš li da je normalno kad ja kažem pet puta da mi je vruće i da me ne diraš kad mi je vruće?! Nije mi se sviđalo da ja nešto kažem, a ti meni samo 'ok'..."

Zatečeni Luka odmah je prešao u obrambeni stav, zamjerajući joj što je problem prešutjela u trenutku kada se dogodio: "Što mi to nisi tad rekla, prvi put? Samo si odjednom takva..."