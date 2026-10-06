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'Oni su kao brat i sestra!' Islanderi sumnjaju u odnos Drine i Valentina: 'Nema tu seksualne kemije'

Dok su Mili i Gašper u središtu pozornosti zbog svoje eksplozivne krize i konačnog prekida, ostali otočani opasno su počeli preispitivati iskrenost i stabilnost drugih parova

RTL.hr
06.10.2026 12:00

Najveća sumnja pala je na Drinu i Valentina, čija je povezanost postala glavna tema sočnog i nevjerojatno iskrenog razgovora između Anje i Stefana!

Brutalna usporedba: 'Više tenzije imamo mi u pet minuta nego oni u cijelom showu!'

Anja i Stefan bez ustručavanja su podijelili svoja zapažanja o paru za koji mnogi u vili vjeruju da nema baš nikakvu romantičnu budućnost. Stefan je prvi naglas izgovorio ono što svi tiho komentiraju između Drine i Valentina jednostavno nema nikakve seksualne privlačnosti!

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako bi slikovito dokazao svoju tvrdnju, Stefan je povukao usporedbu koja peče:

"Mi smo imali više seksualne tenzije u prvih pet minuta razgovora nego što Drina i Valentin imaju otkako su ušli u vilu!", izjavio je Stefan bez dlake na jeziku.

Anja se u potpunosti složila s njegovom analizom, dodavši kako u njihovoj dinamici uopće ne vidi ljubavne iskre, nego isključivo prijateljsku zonu:

"Meni oni izgledaju doslovno kao brat i sestra! Tu jednostavno nema romantične kemije, to je čisto prijateljstvo", poručila je Anja.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

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