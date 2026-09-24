Oni su prvi par koji napušta Love Island Adria! Marija Tereza i Jovan slažu se s gledateljima showa: 'Nismo se poklopili'

Marija Tereza i Jovan napustili su Love Island Adria i tako postali prvi par koji je otišao zajedno iz vile. Nakon što su proglašeni parom koji je zajedno iz krivih razloga, morali su napustiti show, a složila se s islanderima i publika. Love Island Adria pratite od nedjelje do petka od 20 sati na platformi Voyo!

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Publika je putem aplikacije odlučila - par koji treba napustiti vilu su Marija Tereza i Jovan. S glasom naroda složila se i sama Marija Tereza, koja je nakon ispadanja priznala da među njima zaista nije bilo kemije. "Stvarno nisam očekivala tu situaciju i atmosferu kada sam ušla kao bombshell. Bilo je teško, teško je rastavljati nekoga kada vidite da su povezani", priznala je Marija Tereza.

icon-expand icon-close icon-close Marija Tereza i Jovan FOTO: Voyo

Od prijateljica u vili, najviše će joj nedostajati Alja, a tu su i Lara, Tara, Drina... "Jovan je dobar dečko, samo nije za mene, nismo se poklopili", dodala je. Jovan se također složio s ocjenom publike, iako je tužan što mora napustiti vilu. Budući da je ušao kao bombshell i njemu je bilo teško pokušavati povezati se s nekim. "Teško je kada su ljudi otpočetka jako povezani. Napravio sam što sam mogao, barem smatram da jesam. Trudio sam se", otkrio je Jovan.

icon-expand Marija Tereza i Jovan FOTO: Voyo