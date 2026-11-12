Oni su tu da osvoje srca: Otkrijte tko su momci koji su prvi zakoračili u novu sezonu 'Love Island SAD-a'!

Kao što to biva u svakoj vrhunskoj sezoni kultnog showa 'Love Island SAD', sve počinje s prvim koracima u vili. Muški dio originalne postave – Sincere, Bryce, Zach, Sean i KC – zakoračio je u vilu s jasnim ciljem: pronaći pravu ljubav, pokazati šarm i dokazati da imaju sve što je potrebno za opstanak u igri.

Evo tko su momci koji su prvi stali pred kandidate i odmah privukli pažnju publike:

Sincere – S prepoznatljivom energijom i samopouzdanjem, Sincere je od prvog dana pokazao da se ne boji napraviti prvi korak i boriti se za ono što želi.