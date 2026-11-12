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Love Island Adria

Oni su tu da osvoje srca: Otkrijte tko su momci koji su prvi zakoračili u novu sezonu 'Love Island SAD-a'!

Luksuzna vila otvorila je svoja vrata novoj sezoni showa 'Love Island SAD', a originalna petorka već je spremna pomesti konkurenciju i osigurati si mjesto u srcima

RTL.hr
12.11.2026 11:00

Kao što to biva u svakoj vrhunskoj sezoni kultnog showa 'Love Island SAD', sve počinje s prvim koracima u vili. Muški dio originalne postave – Sincere, Bryce, Zach, Sean i KC – zakoračio je u vilu s jasnim ciljem: pronaći pravu ljubav, pokazati šarm i dokazati da imaju sve što je potrebno za opstanak u igri.

Evo tko su momci koji su prvi stali pred kandidate i odmah privukli pažnju publike:

Sincere – S prepoznatljivom energijom i samopouzdanjem, Sincere je od prvog dana pokazao da se ne boji napraviti prvi korak i boriti se za ono što želi.

Sincere, Love Island SAD
Sincere, Love Island SAD FOTO: Voyo

Bryce – Šarmantni momak koji je svojim opuštenim stavom i zaraznim osmijehom brzo kupio simpatije i islandera i publike.

Bryce, Love Island SAD
Bryce, Love Island SAD FOTO: Voyo

Zach – Momak čiji je britanski naglasak i upečatljiv stil odmah izdvojio iz mase, postavši jednim od glavnih favorita vile.

Zach, Love Island SAD
Zach, Love Island SAD FOTO: Voyo

Sean – Ambiciozan i spreman na izazove, Sean je u vil ušao s jasnim planom da osvoji curu koja drži do sebe.

Sean, Love Island SAD
Sean, Love Island SAD FOTO: Voyo

KC – Dinamičan i uvijek spreman na akciju, KC unosi neprestanu zabavu i energiju u svako druženje.

KC, Love Island SAD
KC, Love Island SAD FOTO: Voyo

Tko će prvi pronaći svoju srodnu dušu?

Iako su tek kročili u vilu, prve iskre i pogledi već su počeli raditi. Pred ovim momcima je neizvjesno putovanje puno preokreta, spojeva, iznenadnih ispadanja i romantičnih trenutaka.

Tko će od ove petorke uspjeti zadržati svoju odabranicu, a tko će postati meta novih bombshell cura koje samo čekaju priliku da pomrse račune? Pratite sve zaplete i najnovije epizode jer uzbuđenja tek počinju!

Love Island SAD
Love Island SAD FOTO: Voyo

Ne propustite uzbuđenja u novoj sezoni 'Love Island SAD'! Čekaju vas vrući spojevi, neočekivani obrati i prava ljubavna drama – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island sad voyohr rtlhr
Love Island Adria

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