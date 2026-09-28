Opasne strasti! Anthony se ponovno baca na Alju iza Larinih leđa: 'Vrijeme je da malo povećam temperaturu s njom'

Iako je naizgled gradio mirnu priču s Larom, njegovi najnoviji potezi i više nego jasno dokazuju da stare strasti prema Alji nipošto nisu ugašene.
'Vrijeme je za višu temperaturu!'
Čim je Alja službeno raskrstila s Lukom i proglasila se slobodnom, Anthony je to shvatio kao otvorenu pozivnicu. Zaboravivši na trenutnu stabilnost, priznao je svoje namjere i najavio novi pohod na staru simpatiju:
"Vrijeme je da malo povećam temperaturu s Aljom!"
Njegovo otvoreno spuštanje kočnica i opasni flert u sekundi su podigli prašinu u kući, a Anthony je dao do znanja da je spreman riskirati baš sve kako bi provjerio postoji li između njih ipak dublja konekcija.
Priznao da ga privlače čak dvije druge cure!
Kada su neugodna pitanja pritisnula natjecatelje uz zid, Anthony je pred cijelom vilom hladno priznao da ga, osim Lare, itekako privlači i Alja!
Taj javni šamar bio je previše za Laru. Vidno razočarana i povrijeđena njegovim 'sjedenjem na više stolica', pred svima mu je postavila jasne granice i poručila da odbija biti dio bilo kakvog ljubavnog višekuta.
Anthony se pred kamerama pokušao opravdati prilično profanim objašnjenjem:
"Show služi upravo tome da istražimo sve mogućnosti prije nego što donesemo konačnu odluku!"
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.