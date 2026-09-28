Opasne strasti! Anthony se ponovno baca na Alju iza Larinih leđa: 'Vrijeme je da malo povećam temperaturu s njom'

Iako je naizgled gradio mirnu priču s Larom, njegovi najnoviji potezi i više nego jasno dokazuju da stare strasti prema Alji nipošto nisu ugašene.

Čim je Alja službeno raskrstila s Lukom i proglasila se slobodnom, Anthony je to shvatio kao otvorenu pozivnicu. Zaboravivši na trenutnu stabilnost, priznao je svoje namjere i najavio novi pohod na staru simpatiju:

"Vrijeme je da malo povećam temperaturu s Aljom!"

Njegovo otvoreno spuštanje kočnica i opasni flert u sekundi su podigli prašinu u kući, a Anthony je dao do znanja da je spreman riskirati baš sve kako bi provjerio postoji li između njih ipak dublja konekcija.